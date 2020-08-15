"Эталон зашквара": Невзоров о Симоньян, позвавшей "вежливых людей" в Беларусь

Публицист Александр Невзоров — о том, что белорусский бунт может повториться в России. Но будет сильнее и беспощаднее.

Реакция российских медиа на события в Белоруссии оказалась такой же непредсказуемой, как и сами события. Проправительственные СМИ ведут в сети онлайн-трансляции разгона силовиками мирных протестантов, где виден весь ужас происходящего. И жгут в комментариях. Только «Первый канал», ВГТРК и RT неизменно сохраняют свой пропагандистский статус.

Российские артисты вдруг начали отказываться от концертов в Белоруссии. Причем, сделали они это еще до того, как республика перешла в режим затяжной кровавой забастовки. Звезды, сторонившиеся политики, все громче критикуют режим Лукашенко. Хотя когда все то же самое-фальсификации на выборах и «винтилово» на площадях, происходили в России, они молчали, словно набрав в рот воды.

Впрочем, есть и те, кто предлагает «ввести наши "вежливые войска"», чтобы они навели порядок, как они это умеют». Главред RT Маргарита Симоньян выступила на днях именно с таким заявлением.

О Белоруссии и России, артистах и пропагандистах мы поговорили с публицистом Александром Невзоровым.

— Александр Глебович, какой вам видится перспектива событий в Белоруссии?

— Кремль сейчас смотрит на Белоруссию так, как будто это кино про папуасов, совершенно не понимая, что это кино про него.

На самом деле, Белоруссия — это такая Кассандра, которая сейчас рассказывает, как это будет здесь, в России. Только здесь это будет беспощаднее и в миллион раз сильнее в тротилловом эквиваленте. Я имею в виду интеллектуально-митинговый эквивалент.

Понимает ли это Кремль? Похоже, что нет.

Очень важно что на данный момент стало понятно: силой такие вопросы не решаются. Сейчас в Белоруссии происходит схватка между прошлым и будущим.

Один вариант развития событий: режим Лукашенко будет и дальше набухать в атмосфере ненависти, проклятий, задавленной революции, которая сочится кровью. Это очень плохо для России, потому что это будет вдохновлять российскую молодежь на борьбу и беспорядки.

Второй вариант: в Белоруссии сейчас все лопнет, и начнется большой переходный период между колхозной экономикой и современной. Понятно, что белорусам придется платить за этот период небольшой управляемой разрухой. Но и это тоже будет увлекать российскую молодежь, потому что разруха — это страшно увлекательно.

— Интересно, как российские деятели культуры реагируют на события в республике. Кто-то (как Владимир Спиваков) отказывается от орденов и концертов, а кто-то (как Магарита Симоньян) предлагает ввести в Беларусь «вежливых людей»...

— Слушайте, ну я вообще не умею обсуждать артистов всерьез. Считаю, что их реплики, которые не были написаны профессиональными сценаристами, — вещь не обсуждаемая. Мы понимаем, что большинство артистов сейчас являются эталоном зашквара.

Полностью зашкварилась глупая Маргарита Симонян. Не потому что она плохая, а потому что просто глупая. Медийный работник, который занимается СМИ, и это СМИ зависит в том числе и от ее репутации...То, что она сделала с собой и своим каналом, — полностью коммерческий проект.

Владимир Спиваков, который отказался от ордена, поступил блестяще. Потому что он, вероятно, умнее прочих и прекрасно понимает, где зашквар, а где нет.

— Умных оказалось немало. Только почему они не поступали так же, когда в их же стране результаты выборов подменялись, а несогласных увозили автозаки?

— Артисты обучаемы. Они сейчас очень чутко учатся реагировать. Видят печальную судьбу Безрукова и прочих подпевал.

Артисты понимают, что время изменилось, что надо учиться иногда отказываться от каких-то гонорарчиков. В этом и есть залог будущего материального благополучия.

Елена Черных