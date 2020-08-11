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Арбенина и Леонидов поддержали слоган "Жыве Беларусь". А "Ляпис Трубецкой" молчит

Культура и ТВ
21:08, 11 августа 2020

Арбенина и Леонидов поддержали слоган "Жыве Беларусь". А "Ляпис Трубецкой" молчит
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, Facebook
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, Facebook

Диана Арбенина, родившаяся в Белоруссии, написала на своей странице в Instagram слова «Жыве Беларусь» – слоган, который объединяет граждан страны, выходящих на протесты против итогов президентских выборов. Пояснений не содержится, но в комментариях солистка «Ночных снайперов» поблагодарила фанатку, уточнившую, что «Диана вообще аполитична, она за мир и любовь». Ремарка Арбениной звучит так: «Спасибо, что прояснили тем, кто еще не понял».

Известен эпизод, связанный со словами ободрения Дианы в адрес украинцев после осложнения отношений между Россией и Украиной в 2014 году. Артистке тогда сорвали гастрольный тур по России, а на НТВ вышел фильм-пасквиль, который причислил её к «друзьям хунты». Ещё один эпизод был связан с тем, что после убийства Бориса Немцова Диана на одном из концертов посвятила песню «Звучи» его памяти. Интересно, что это произошло как раз во время гастролей по Белоруссии.

При этом Диана раньше высказывала и благодарность Александру Лукашенко: «Батька в свое время оказал услугу группе «"Ночные снайперы", мы не оказались под запретом в Белоруссии».

Это о том, что в свое время в Минске был введен жесткий ценз для музыкальных радиостанций: 75% эфира должно быть заполнено белорусской музыкой. Чтобы расширить репертуар, программные директора стали записывать в белорусов всех, кто имеет к стране хоть какое-то отношение. В список, помимо «Ночных снайперов», тогда попали «Би-2», «Машина времени» и другие коллективы и исполнители, получившие неожиданные преференции.

Помимо Арбениной, на нынешнюю неспокойную ситуацию в соседней стране среагировал в Facebook и Максим Леонидов репликой на белорусском языке: «Няхай жыве Свабодная Беларусь!» Подписчики в комментариях по большей части поддержали пост. К этому моменту он получил почти 500 лайков и пока ни одного дизлайка.

Sobesednik.Ru уже рассказывал о том, что Сергей Шнуров опубликовал во вторник стихотворение по мотивам событий в Белоруссии, фактически назвав Лукашенко «чмо». Ранее российские музыканты отказались приезжать на предвыборный концерт в Минск: Леонид Агутин объяснил это реакцией на многочисленные просьбы самих белорусов.

Между тем в Белоруссии задаются вопросом о том, почему молчит многолетний давний оппонент Лукашенко – лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок. Когда-то его песня «Лу-ка-шен-ко» (ремейк на всем известное «Бу-ра-ти-но») взорвала интернет, после этого Михалок, отойдя от любовной лирики, написал немало песен с политическим подтекстом. Десять лет назад после участия в протестах и резких высказываний о президенте группу внесли на родине в «чёрный список», а Сергея вызывали в прокуратуру.

В 2014 году песня «Ляписа Трубецкого» «Воины света» фактически стала гимном украинского Майдана (из-за этого, хорошо стартовав в российских хит-парадах, она была снята с радиоэфиров). Вскоре Михалок переехал в Киев, а группу распустил, занявшись новым проектом Brutto. Некоторые бывшие соратники считают переезд его слабостью, упрекая в том, что «хорошо быть воином света там, где уже победили».

Сейчас Сергей Михалок занят в Киеве в основном своей семьей и не делает никаких политических заявлений. Не исключено, что это может быть связано с некими договорённостями с белорусскими властями: когда музыкант стал на родине персоной нон-грата, ходили разговоры о давлении силовиков на его родителей. В 2016 году он записал видеообращение к министерству культуры Белоруссии с просьбой разрешить концерт в Минске. Столичное выступление состоялось только спустя год. Песни «Ляписа Трубецкого» по-прежнему очень популярны в Белоруссии.

Рубрика: Культура и ТВ

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