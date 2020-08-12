"Мракобесие, тирания, насилие": Владимир Спиваков отверг орден от Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков заявил, что более не намерен носить орден, которым его наградил формально президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил в своем открытом письме на имя лидера.

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — приводит его слова «Новая газета».

По мнению Спивакова, созданный Лукашенко режим, в котором вынуждены существовать люди, «несовместим с гуманизмом и демократией».

«Сегодня моё сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты, — продолжает народный артист СССР. —

Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».

Тем временем, по данным РИА Новости, в центр Минска движется колонна военного транспорта из района, где базируется спецназ Внутренних войск МВД. Среди техники есть не только машины для перевозки боевиков, но и средства для разрушения баррикад.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в эту пятницу пройдет внеочередное собрание глав МИД стран Совета Европы, где дипломаты обсудят президентские выборы в Беларуси.