Вишневский об ограничениях в Санкт-Петербурге: Нас просто держат за быдло!

Депутат Борис Вишневский обвинил власти Питера в слишком жестких антиковидных ограничениях.

Ограничения в Санкт-Петербурге в связи с тяжелейшей ситуацией из-за коронавируса все строже и строже с каждым днем.

– Петербург подошел к «красной черте» по заполненности мест для лечения COVID-19. Для Петербурга наступило время, когда только один шаг отделяет нас от полного локдауна, – предупредил Александр Беглов.

Однако постановление губернатора Санкт-Петербурга об ужесточении ограничительных мер принимают далеко не все. Сильнее всего пытаются сопротивляться владельцы баров, но их нещадно штрафуют и угрожают уголовной ответственностью за нарушение введенных мер.

Что происходит в Северной столице с коронавирусом и что жители Санкт-Петербурга думают о действиях властей, в интервью Sobesednik.ru рассказал депутат Заксобрания города Борис Вишневский.

– Как вы оцениваете меры, принимаемые властями Санкт-Петербурга? Они правильны или избыточны?

– Проблема заключается в том, что власти никак не объясняют принимаемые ими решения. Они не аргументируют – принимают их в закрытом режиме, тайно от граждан, от депутатов, от средств массовой информации, ставя нас перед фактом.

Ситуация в городе очень сложная, – признает Вишневский. – Сам вижу каждый день, как заболевают и гибнут люди, которых я знаю лично.

Я вижу ситуацию в больницах и понимаю, что принимать какие-то меры необходимо. Но меры должны приниматься такие, которые бы снизили вероятность распространения эпидемии.

– Например?

– Ну, смотрите: мы хотим, чтобы люди меньше заражались в транспорте. Значит, надо вывести на маршруты больше автобусов, чтобы они не ходили переполненными. У нас люди все равно будут ездить. А вместо этого увеличивают интервалы в метро. Чтобы меньше заражались в магазинах, надо контролировать ношение масок.

Был бы какой-то контроль, страх хотя бы символических наказаний – может быть, это на кого-то подействовало бы.

При этом кафе, бары и рестораны закрывают по вечерам или вообще не дают им работать в новогодние праздники. Хотя при соблюдении ограничительных мер это более безопасные места, чем продуктовые магазины или транспорт.

– Посещение ресторанов вы называете менее безопасным, чем метро и магазин?

– Там проще проконтролировать наличие масок, антисептиков, соблюдение социальной дистанции.

Ведь разрешили же на днях присутствие зрителей на стадионе во время матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией». Болельщики пришли, поддержали «Зенит», к сожалению, в очередной раз проигравший. Но дело не в этом. Даже если бы выиграли, ничего бы это не изменило.

Проблема в том, что в театр, на ёлку теперь идти нельзя. Вы хотите запереть дома родителей вместе с детьми на 10 дней? Это кончится тем, что резко возрастут продажи алкоголя в магазинах, люди начнут собираться компаниями, и последствия… они всем понятны.

Поэтому, может быть, и надо было принимать часть из этих мер, но надо было их объяснить жителям Санкт-Петербурга. Почему они принимаются, на основании чего. Объяснить, что будет, если их не принять. Объяснить, какие другие были варианты, почему от них отказались.