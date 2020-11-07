Путина после отставки ждет тюрьма? Вишневский рассказал о возможном аресте президента

Судьбу Владимира Путина после его ухода из власти мы обсудили с депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским.

Сможет ли закон о неприкосновенности экс-президента гарантировать полную безнаказанность Владимиру Путину и за что ВВП можно было бы привлечь к ответственности, Sobesednik.ru обсудил с депутатом Борисом Вишневским.

– Не стоило ли назвать этот законопроект о гарантиях неприкосновенности бывших президентов, внесенный в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, так: «О невозможности снятия неприкосновенности с экс-президента»?

– Я бы назвал их предложение законопроектом о безнаказанности этого самого президента. Потому что, согласно данному закону, экс-президент ни за что, совершенное ни до, ни во время, ни после вступления в должность, не может быть привлечен к ответственности.

Даже если он, уйдя с поста, начнет тырить мелочь по карманам и переходить дорогу в неположенном месте. Ни за что.

Борис Вишневский // Фото: Global Look Press

– И что, вместе с новым законом о Сенате, где бывший президент сможет сидеть пожизненно, он становится совершенно неуязвим?

– На месте президента я не очень бы обольщался на эту тему. Потому что, как только сменится политический режим или просто кто-то другой займет этот пост и захочет привлечь своего предшественника к ответственности, то те же депутаты, которые сегодня, радостно взяв под козырек, принимают этот закон, точно так же примут другой.

Следующая власть найдет, за что посадить этого президента, какие бы законы он и его придворные сейчас ни принимали, – уверен Вишневский.

Я бы даже не обращал особого внимания на это «законотворчество»: это демонстрация абсолютного лизоблюдства и холуйства со стороны тех, кто этот закон внес. Ни разу, никогда еще бывшего президента не судили по законам, которые он принял под себя. Поэтому мне только смешно слышать об этом законопроекте. Насколько же они боятся и насколько низко ценят этого президента, раз пытаются оградить его от любого преследования.

– Чего они так боятся? Что всплывет все, начиная с комиссии Салье?

– Путина есть за что привлекать. И комиссия Салье с ее выводами тут совсем ни при чем. Большая часть тех, кто о ней рассуждает, понятия не имеет, о чем речь и никаких документов этой комиссии не читали, в отличие, скажем, от меня.

Единственной рекомендацией Собчаку после изучения этих документов было уволить Путина. Но даже и этого не было сделано, – отмечает Борис Вишневский. – И за это его не посадят.

Если встанет вопрос об ответственности мистера президента, список будет очень длинный. Начиная с военных преступлений в Чечне и заканчивая тем, что было в Беслане.

– Буквально на днях ушел в отставку президент Косово, которому Международный трибунал утвердил обвинения в военных преступлениях…

– Были случаи, бывших президентов и к смертной казни приговаривали. Правда, потом миловали. Есть страны, где бывшие президенты сидели в тюрьме. Это нормально.