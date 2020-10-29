Путин готовится сбежать в Германию: сокурсник президента России сделал сенсационное заявление

В последние месяцы из уст многочисленных политологов, обозревателей, экспертов и других спикеров можно было услышать массу самых невероятных заявлений, которые касаются ближайшего политического будущего российского президента Владимира Путина и страны в целом.

И если прежде существовала тенденция приписывать главе государства планы едва ли не по установлению абсолютной власти в России на долгие годы вперед, то позднее появились первые осторожные заявления, сформированные в совсем ином ключе. Дескать, Владимир Владимирович на самом деле и сам не против отойти от дел. Причем причины скорого ухода Путина назывались самые разные, от относительно логичных до самых пикантных. Говорить о них лишний раз нет никакого смысла. Куда больший интерес представляют разговоры о кризисе в самой системе власти страны и довольно жестком противостоянии правящих элит.

Ряд политологов, к примеру, полагают, что поставить точку в противостоянии представителей нескольких властных групп, которые ведут ожесточенную борьбу за расширение своего влияния и, возможно, даже шанс перехватить власть у самого президента в случае его ухода с поста номер один, должен лично Путин. Отсюда и возникает множество довольно смелых версий о том, какими могут быть действия российского лидера в обозримом будущем. К примеру, согласно одной из них, Путин совсем не собирается наводить порядок, а готов назначить преемника и выехать из России.

Как рассказал бывший сокурсник Владимира Путина и экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец в интервью Марку Фейгину, у российского президента для этого уже даже подготовлена база в Германии, куда он готов уехать в любой момент.

«Говорят, в Кремле сейчас ждут, когда Владимир Путин назначит преемника. Мне кажется, чем быстрее Путина назначит преемника, назовет его, тем лучше, потому что сейчас с президентом еще будет считаться его окружение. Чем дальше, тем меньше значения будут иметь его слова.

Вообще, у меня такое впечатление, и именно этим я объясняю решение разрешить отъезд Навального в Германию – по имеющейся информации, Владимир Путин подготовил себе базу в Германии, куда он готов уехать хоть завтра. На заслуженный отдых, скажем так.

На каких условиях это произойдет – тут уже как договорятся. Главное сейчас – у него в Германии есть крыша над головой, и не одна. Но у меня большие сомнения, что правы будут те, кто говорит: «вот уйдет Путин, и мы заживем». У меня большие сомнения, увы», – заявил Юрий Швец.