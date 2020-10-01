СК будет арестовывать мужчин, которые взяли детей через суррогатное материнство

Одинокие мужчины, которые воспользовались услугами суррогатного материнства для того, чтобы завести ребенка, подлежат аресту в рамках уголовного дела о «торговле детьми». Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, их задержания планирует осуществлять Следственный комитет РФ. Адвокат уверен, что это незаконно.

Собеседник агентства уточняет, что соучастниками уголовного дела планируют сделать одиноких мужчин, «которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО [Экстракорпоральное оплодотворение, — прим. ред.]». Их намерены обвинить в покупке детей.

Адвокат со стороны защиты Игорь Трунов уверен, что для этого нет никаких оснований, а сам арест мужчин с изъятием детей будет незаконен: «В отношении одиноких мужчин, которые воспользовались ЭКО с 2014 года, СК собирается провести так называемую люстрацию, так как следствие считает, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, являются квалифицирующими признаками», — объясняет юрист, отмечая, что ЭКО в России разрешен лишь для семейных пар или для одиноких женщин.

По его словам, СК уже общается с десятком мужчин, которые пользовались услугами суррогатных матерей, и пытается вызывать их на следственные мероприятия. Их детей следователи считают потерпевшими, а их отцов намерены обвинить в торговле детьми.

Уголовное дело было возбуждено в январе этого года, когда один из детей погиб в подмосковном поселке ВНИИССОК. Кроме части 2 статьи 127.1 УК РФ о торговле людьми тогда возбудили ещё дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), но статью впоследствии переквалифицировали в более тяжкую.

По делу уже задержаны семь человек. В их число входят и акушеры, которые работали с детьми. Некоторых младенцев уже признали потерпевшими.

Новорожденные дети стали оставаться в Москве и Подмосковье из-за введенных в январе карантинных мер и запретов на перелеты. Дети не смогли попасть к новым родителям в Китай, а затем и в другие страны. Те были вынуждены платить за съем квартир и услуги няни, пока ребенка не удастся вывезти из страны.