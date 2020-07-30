В СПЧ заявили, что тысяча детей от суррогатных матерей не могут улететь из РФ

Заместитель председателям Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что в России сейчас находятся порядка тысячи младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, которые не могут вывезти своих детей из страны.

«Это проблема, требующая срочного решения. Эти дети растут, им нужны их родители», — приводит её слова The Guardian.

Новорожденные в подобных случаях обычно попадают в свои новые семьи в течение нескольких дней, но всемирный локдаун помешал этому. Сейчас иностранцы (граждане Китая, Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин) вынуждены просить суррогатную мать временно ухаживать за ребенком, либо нанимают нянь и оплачивают съемную квартиру.

В отдельных случаях это длится с февраля. При этом иностранные родители, по данным газеты, записывают множество видеообращений, в которых просят выдать им специальные разрешения на вывоз ребенка.