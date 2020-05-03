Минздрав планирует запретить суррогатное материнство в частных клиниках

Заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олег Филиппов обратился в Российскую ассоциацию репродукции человека (РАРЧ) с просьбой предоставить отчетность о количестве фактов оказания услуг суррогатных матерей в России, в том числе иностранным гражданам. В отчетности он просил указать на показания, по которым граждане получали соответствующую помощь, пишет «Медвестник».

В Минздраве считают, что в России сложился устойчивый рынок оказания услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и однополых пар. Ведомство сетует на отсутствие в РФ законодательных ограничений для этого вида медицинских мероприятий.

Так, здравоохранительное ведомство настаивает на принятии закона, который ограничил бы работу по родовспоможению с участием суррогатных матерей. Частным клиникам планируют запретить осуществлять эту деятельность по любым показаниям. До сих именно частные клиники предоставляли большинство услуг этого профиля в России — 68,2% от общего числа.

Президент РАРЧ воспринял это предложение как вмешательство в личную жизнь граждан. Он не поддержал предложение Минздрава по созданию национального реестра суррогатных матерей. Также в ассоциации не собирают какой-либо информации о показаниях к операциям со вспомогательными репродуктивными технологиями.

Всего с 2005 по 2017 годы, по данным РАРЧ, в РФ было выполнено 11 196 программ суррогатного материнства.