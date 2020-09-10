Троих младенцев признали потерпевшими по уголовному делу о торговле детьми

Трое младенцев признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС.

«Следователем было принято решение о признании троих детей потерпевшей стороной, а их представителем признан старший инспектор управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому округу», — уточнил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы филиппинского политика, чьи дети находятся в подмосковной больнице.

Он сообщил, что постановление следствия уже обжаловано. «При наличии неоспоренных документов, подтверждающих происхождение (отцовство и материнство) выданных Хамовническим ЗАГСом, следствие не могло признать сотрудника опеки представителем потерпевших», — сообщил Трунов.

В конце августа Басманный суд Москвы отклонил жалобу вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро на изъятие двух его детей-близнецов, находящихся в подмосковной больнице в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Двое детей-близнецов Кастро уже около года удерживаются в Видновском доме ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушениями психики как вещественное доказательство по уголовному делу

СК России также отклонил просьбу Кастро о проведении генетической экспертизы его детям для подтверждения генетического родства с детьми политика и его супруги Джейн Тан, которые являются гражданами Филиппин.