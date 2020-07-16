В Москве по делу о торговле новорожденными просят арестовать еще четверых врачей

СК просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров, обвиняемых в торговле детьми от суррогатных матерей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, следствие просит избрать медикам меру пресечения на срок до 14 сентября.

Накануне, 15 июля, суд арестовал четырех фигурантов дела, у них дома прошли обыски. Врачам вменяется несколько эпизодов торговли младенцами в подмосковном Одинцове.

Уголовное дело было возбуждено в январе по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и пунктам «б», «г», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми») после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного ребенка. Позже статья была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СКР.

Согласно предварительным данным, рожденный суррогатной матерью в декабре прошлого года мальчик находился под присмотром няни в квартире, где проживали еще трое детей. По данным следствия, младенцы находились там, в то время как их биологические родители, иностранные граждане, занимались оформлением документов для дальнейшего вывоза детей за рубеж.

Причиной смерти младенца, предположительно, стал синдром внезапной смерти новорожденного. Трое других детей были помещены в детскую городскую больницу.

Напомним, 23 июня в жилом доме на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро детей в возрасте примерно от шести дней до шести месяцев. В квартире с младенцами находились две женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).