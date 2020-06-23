В Москве полицейские изъяли из квартиры пятерых суррогатных детей

Сотрудники полиции совместно с врачами забрали из квартиры в Останкинском районе Москвы пятерых младенцев, пишет телеграм-канал Baza.

ТАСС со ссылкой на свои источники подтверждает, что дети оказались рожденными от суррогатных матерей для родителей в Китае. Но младенцев не смогли вывезти из страны из-за ограничительных мер в связи с пандемией.

В столичном главке информацию подтвердили и сообщили, что в квартире была обнаружена документация на китайском и русском языках. Сейчас все младенцы находятся под наблюдением медиков.