В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство, сославшись на Конституцию

В РПЦ заявили, что в России нужно запретить суррогатное материнство, напомнив, что брак это – союз мужчины и женщины.

«Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство», – цитирует «Интерфакс» главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

Уточняется, что таким образом Иларион покомментировал историю с найденными в одной из московских квартир пятью младенцами, которые были рождены суррогатными матерями. По мнению митрополита, подобные случаи будут происходить до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.

Иларион напомнил, что в принятых недавно изменениях в Конституцию браком назван союз мужчины и женщины, который заключается для того, чтобы они могли давать жизнь детям, и «никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов предложил давать права гражданам с момента зачатия и внести соответствующую поправку в Конституцию.