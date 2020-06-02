В Конституцию предложили внести поправку о наделении правами россиян до рождения

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов предложил поправку о защите граждан с момента зачатия.

«Прямо сейчас в больницах лежат люди на ИВЛ, которые не дышат самостоятельно и получают внутривенное питание, то есть не могут дышать и питаться самостоятельно. Означает ли это, что должно считать допустимым их убийство? Очевидно, что это не так. Точно так же человеческая жизнь должна защищаться на всем ее протяжении», – приводит «Интерфакс» обращение священника.

Протоиерей Смирнов указал на то, что представление, согласно которому право на жизнь дается ребенку с момента его рождения, устарело и «абсолютно не соответствует» современным реалиям. По его словам, человек во чреве матери отличается от рожденного лишь формальным юридическим статусом.

По мнению Дмитрия Смирнова, в Основной закон следует внести положение, согласно которому государство обязано защищать жизнь своих граждан с момента зачатия и до естественной смерти.

Накануне, 1 июня, стало известно, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.