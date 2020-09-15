Месть Ирана, аналог TikTok, возвращение Навального: главное к утру 15 сентября

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение со стороны Ирана, которое может быть предпринято в качестве мести за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом Трамп написал в своем Twitter. В июле лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит Вашингтону убийство Сулеймани и ответит соответствующим образом.

Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам за смертельное ДТП, мог бы получить условный срок в два года, если бы защитником потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, заявил в эфире «Национальной Службы Новостей» адвокат актера Эльман Пашаев. «У меня с Добровинским испортились все отношения во время судебного заседания. Мы даже руки друг другу не жали. Если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года», – сказал Пашаев. По его словам, приговор оказался таким суровым, поскольку «судили Ефремова, а не гражданина, который преступил закон».

YouTube запустил сервис коротких видео YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга. В новом сервисе можно создавать короткие ролики, на которые накладывается музыка, так же как в TikTok. В ближайшее время Shorts будет работать только в Индии, где TikTok был заблокирован в июне. Запуск сервиса происходит на фоне конфликта США с владельцем китайского приложения, которое, по мнению американского правительства, может передавать конфиденциальные данные властям КНР.

Главу полицейского управления американского города Рочестер Ларона Синглтери уволили в связи с гибелью афроамериканца Дэниела Пруда, скончавшегося после задержания. Об этом объявила мэр города Лавли Уоррен, передает NBC. Отмечается, что в ближайшие две недели силовик собирался покинуть свой пост добровольно. Перед этим весь командный состав Департамента полиции Рочестера объявил о своей отставке.

Оппозиционный политик Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии. «Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, он хочет продолжать свою миссию», – заявил собеседник издания.