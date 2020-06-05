Детский телеканал в США выпустил в эфир 8-минутное дыхание Джорджа Флойда

Детский телеканал Nickelodeon выступил с поддержкой антирасистских протестов в США. Свои заявления они опубликовали в соцсетях.

В эфире телевизионного канала тоже появился социальный ролик, который выразил протест против полицейского насилия в отношении цветных людей.

На видео продолжительностью 8 минут 46 секунд за кадром слышно глубокое дыхание, на черном экране расположена надпись «I can’t breathe» («Я не могу дышать»). Именно эти слова произносил американец Джордж Флойд, пока полицейский душил его на протяжении почти девяти минут.

В официальном аккаунте твиттера Nickelodeon закреплено утверждение о важности жизней, сообществ и культуры чернокожих людей.

«Мы выражаем солидарность со всеми нашими чернокодими коллегами, авторами, партнерами и зрителями. А также осуждаем все акты расизма, дискриминации и бессмысленного насилия», — пишет Nickelodeon.

В соцсетях некоторые американцы сетовали на то, что видео напугало детей и для рассказа о полицейском насилии в отношении афроамериканцев на мультипликационном канале стоило выбрать иную форму подачи.