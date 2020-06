Полицейские в США в 13 раз чаще убивают чернокожих чем белых людей

Смерть 46-летнего Джорджа Флойда, которая стала триггером для протестов в США, случилось лишь спустя несколько дней после того, как в медиа широко критиковали белую американку, которая вызвала полицию из-за того, что чернокожий мужчина наблюдал за птицами в парке.

Джордж Флойд был задержан 25 мая в магазине Миннеаполиса. Полицию вызвал сотрудник магазина, который подозревал, что Флойд хочет расплатиться фальшивым счетом в 20 долларов.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Один из силовиков, Дерек Шовен, наступил подозреваемому на шею. Флойд кричал о том, что не может дышать, но полицейский на протяжении восьми минут игнорировал просьбы убрать ногу.

Теперь в полиции утверждают, что мужчина пытался избежать попадания в служебное авто, нарочно повалившись на землю. Залог за обвиненного в убийстве чернокожего мужчины полицейского составил 500 тысяч долларов.

Запись очевидца с моментом убийства быстро разлетелась по соцсетям и привела к массовым протестам в разных штатах страны, в том числе в Вашингтоне около Белого дома. СМИ сообщали, что президент Дональд Трамп прятался на протяжении несколько часов в бункере Белого дома, чтобы избежать агрессии демонстрантов. В ряде штатов ввели режимы ЧС и коммендантских часов, что не остановило протестное движение.

Защитник чернокожих граждан Америки и картографист полицейских преступлений Самуэль Синьянгве отметил в своем твиттере, что полицейские в 13 раз чаще убивают чернокожих подозреваемых чем белых.

В том числе для Миннесоты это убийство чернокожего мужчины полицейским не было единственным за последнее время. Издание АВС приводит в пример случай в Кентукки, где полицейские в марте произвели восемь выстрелов в предполагаемого чернокожего 26-летнего торговца наркотиками. Но после убийства запрещенных веществ в доме у молодого человека не обнаружили.

Репутация полицейских в США в принципе находится не в лучшем положении, но среди афроамериканцев она имеет абсолютно особенных характер. Полицейские чаще более бесцеремонны с чернокожими людьми, нежели с белыми согражданами и иногда это приводит к казусам вроде того, что недавно выложила в своем микроблоге одна из американок: полицейские в нарушении регламента, без предъявления документов задерживают чернокожего сотрудника ФБР.

