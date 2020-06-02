Полицейские в США в 13 раз чаще убивают чернокожих чем белых людей

Смерть 46-летнего Джорджа Флойда, которая стала триггером для протестов в США, случилось лишь спустя несколько дней после того, как в медиа широко критиковали белую американку, которая вызвала полицию из-за того, что чернокожий мужчина наблюдал за птицами в парке.

Джордж Флойд был задержан 25 мая в магазине Миннеаполиса. Полицию вызвал сотрудник магазина, который подозревал, что Флойд хочет расплатиться фальшивым счетом в 20 долларов.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Один из силовиков, Дерек Шовен, наступил подозреваемому на шею. Флойд кричал о том, что не может дышать, но полицейский на протяжении восьми минут игнорировал просьбы убрать ногу.

Теперь в полиции утверждают, что мужчина пытался избежать попадания в служебное авто, нарочно повалившись на землю. Залог за обвиненного в убийстве чернокожего мужчины полицейского составил 500 тысяч долларов.

Запись очевидца с моментом убийства быстро разлетелась по соцсетям и привела к массовым протестам в разных штатах страны, в том числе в Вашингтоне около Белого дома. СМИ сообщали, что президент Дональд Трамп прятался на протяжении несколько часов в бункере Белого дома, чтобы избежать агрессии демонстрантов. В ряде штатов ввели режимы ЧС и коммендантских часов, что не остановило протестное движение.

Защитник чернокожих граждан Америки и картографист полицейских преступлений Самуэль Синьянгве отметил в своем твиттере, что полицейские в 13 раз чаще убивают чернокожих подозреваемых чем белых.

В том числе для Миннесоты это убийство чернокожего мужчины полицейским не было единственным за последнее время. Издание АВС приводит в пример случай в Кентукки, где полицейские в марте произвели восемь выстрелов в предполагаемого чернокожего 26-летнего торговца наркотиками. Но после убийства запрещенных веществ в доме у молодого человека не обнаружили.

Репутация полицейских в США в принципе находится не в лучшем положении, но среди афроамериканцев она имеет абсолютно особенных характер. Полицейские чаще более бесцеремонны с чернокожими людьми, нежели с белыми согражданами и иногда это приводит к казусам вроде того, что недавно выложила в своем микроблоге одна из американок: полицейские в нарушении регламента, без предъявления документов задерживают чернокожего сотрудника ФБР.

The moment when they realised they just attempted to arrest an FBI agent... 🙂 pic.twitter.com/sw3t3iexKg — Nics Monique (@NicsMonique) June 1, 2020

Расовое неравенство обнаруживается во всей структуре американского общества. Отобразилось оно и на смертности от коронавирусной инфекции в стране. Согласно данным лаборатории АРМ, афроамериканцы умирали от COVID-19 со скоростью 50,3 на 100 000 человек по сравнению с 20,7 для белых американцев и 22,9 для латиноамериканцев.

В Чикаго 70% погибших от ковида – чернокожие. При этом число афроамериканцев от общего числа жителей составляет 30%.

Доцент университета Дикен Клэр Корбоулд, в своей колонке в журнале The Conversation утверждает, что в отношении чернокожих мужчин со стороны полиции происходит в 21 раз больше убийств, чем в отношении их белых соотечественников. При этом Корбоулд пишет, что чернокожее население исторически и до сих пор подвергается экономической дискриминации.

Именно чернокожие люди занимают самые низкооплачиваемые должности, чаще получают отказы в трудоустройстве и в целом имеют меньший доступ к любым социальным институтам из-за расовой принадлежности.

Надпись на парковке рядом с разграбленным супермаркетом в Миннеаполисе: «Нет справедливости – нет мира»

Накануне в Миннесоте устроители бунта разграбили супермаркет Target. Так Клэр Корбулд прокомментировала это происшествие: «Если вам было неловко наблюдать за тем, как был разграблен Target, попробуйте представить, что должны ощущать чернокожие американцы, когда наблюдают за тем, как их грабят и убивают каждый день».

Президент США Дональд Трамп уже косвенно обвинил в произошедшем сторонников движения «Антифа» и заявил в своем блоге, что впредь государство планирует расценивать их идеологию как террористическую.