Трамп потребовал признать "Антифа" террористами на фоне бунтов

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге, что впредь государство намерено расценивать леворадикальное движение «Антифа» как террористическое. Заявление было сделано на фоне радикальных акций протеста после очередного убийства полицейскими чернокожего человека.

«Антифа» провозглашают основной целью своего движения борьбу с фашизмом. В том числе сторонники движения более жестко критикуют расистскую политику и преступления на почве ксенофобии, по сей день совершающиеся в США.

О том, что «Антифа» необходимо признать террористами Трамп заявлял еще в августе минувшего года на фоне подготовки крупнейшей демонстрации в Портленде.

В частности, Трамп указывал на организацию «Роуз сити антифа» в Портленде, которые «откровенно отрицают авторитет правоохранительных органов США», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в некоторых городах США вводят режим ЧС и комендантский час, но бунты не прекращаются.