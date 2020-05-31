В городах США начинают вводить ЧС и комендантский час, но это не останавливает бунты

Как минимум в тридцати американских городах возникли бунты после очередного убийства полицейскими чернокожего мужчины. В шестнадцати штатах в итоге власти объявили комендантский час.

Всего ограничения по передвижению на улице введены в 25 города, передает CNN. В том числе запретительные меры будут актуальны для Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго и Филадельфии.

Кроме того, в десяти штатах мобилизована национальная гвардия, а в некоторых городах введен режим чрезвычайной ситуации. Но, несмотря на предпринимаемые меры, радикальные акции протеста продолжаются в городах США в том числе в ночное время.

Череда бунтов разошлась по США из Миннеаполиса, где от действий сотрудников полиции умер 46-летний Джордж Флойд. Полицейский наступил на шею задержанному и не обращал внимание на его призывы, что ему нечем дышать. В итоге человек умер. Всех полицейских, принимавших участие в задержании, уволили.