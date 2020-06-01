Созданное для доносов приложение полиции США уничтожили фанаты корейской поп-музыки

Полиция американского города Даллас, в том числе охваченная протестами, сообщила о приложении, в которое американцы могут отправлять доказательства причастности тех или иных граждан к насильственному бунту.

Предполагалось, что приложение iWatch Dallas станет почтой для доказательств о «нелегальной активности» населения. Но реакция граждан не оправдала надежды местных силовиков.

Новость о подобном ресурсе возмутила в том числе массивное сообщество любителей k-pop (корейской поп-музыки). Все они массово направили энергию, с которой поддерживали любимых артистов, на атаку приложения, закидывая его мемами и хештэгами актуального протеста: #icantbreathe ,#blacklivesmatter и #GeorgeFloyd.

Также фанаты k-pop вместо доказательств «нелегальной активности» отправляли правоохранителям отрывки выступлений любимой группы, пишет TJournal.

Также организаторы диджитал-протеста напомнили участникам, что лучше отключить геолокацию при пользовании приложением для личной безопасности.

Рейтинг приложения был моментально обрушен, а через сутки оно вовсе вышло из строя и полиция Далласа прекратила его поддержку «из-за технических сложностей».

Напомним, в США с 25 мая продолжаются стихийные митинги и акции протеста против полицейского произвола и расизма. Триггером для такой реакции послужило очередное убийство чернокожего человека сотрудником полиции.