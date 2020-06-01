Песков отметил, что Кремль следит за протестами в США, но не организует их

Бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что протесты, которые сейчас массово проходят в Штатах, могли быть организованы по «российской методичке».

В Москве уже обратили внимание на это утверждение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что оно не может являться официальной точкой зрения Вашингтона.

«Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что в ряде городов США вводят режим ЧС и комендантский час для предотвращения бунтов, но до сих пор эти методы не привели к каким-либо результатам по подавлению конфликта. Полицейские в том числе использовали слезоточивый газ при разгоне протестующих около Белого дома. Президент Дональд Трамп при этом несколько часов скрывался в бункере Белого дома.