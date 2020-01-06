Дочь генерала Сулеймани объявила о наступлении "черного дня" для США и Израиля

В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани, убитым в результате ракетного удара военных США.

Как пишет Reuters со ссылкой на иранское телевидение, в траурном шествии участвуют десятки тысяч людей.

Дочь погибшего генерала Зейнаб Сулеймани, выступая на церемонии, заявила, что президенту Дональду Трампу не следует думать, что смерть ее отца не повлечет ответных действий.

«Безумный Трамп, не думай, что смерть отца означает, что все кончено», – цитирует агентство дочь Сулеймани. По ее словам, для США и Израиля наступил «черный день».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, в ответ на убийство Сулеймани.

Соглашение, известное как «Совместный всеобъемлющий план действий», было заключено в июле 2015 года между иранскими властями с одной стороны и и шестью странами-посредниками в лице США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии – с другой. В соответствии с ним, Тегеран мог развивать свою ядерную энергетику до степени, которая бы не позволяла создавать ядерное оружие. В обмен на выполнение обязательств Иран был освобожден от санкций.

Тегеран начал поэтапно отказываться от условий соглашения после того, как Вашингтон в мае 2018 года вышел из договора в одностороннем порядке. Другие государства, подписавшие документ, надеялись на его сохранение.

Напомним, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января по приказу президента США Дональда Трампа. Американские власти убеждены в том, что генерал был причастен к терроризму. В Иране заявили, то убийство Сулеймани повлечет за собой жесткие последствия. Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил, что в случае атаки на американские силы Вашингтон нанесет удары по 52 объектам Ирана.