Иран предупредил об ужесточении противостояния с США после убийства Сулеймани

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при обстреле аэропорта Багдада военными США.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Пентагона, операция по уничтожению Сулеймани была проведена по указанию президента Дональда Трампа с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. «Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани – главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций», – приводит «РИА Новости» заявление американского военного ведомства.

Ракетные удары по аэропорту Багдада были нанесены накануне вечером, 2 января. Вместе с генералом погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби». Ранены 12 иракских военнослужащих.

Спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами Ирана. Структура подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи, который объявил общенациональный трехдневный траур в связи с произошедшим.

По словам Хаменеи, убийство Сулеймани не останется без отмщения. «Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть», – приводит его слова «Интерфакс».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф между тем назвал действия Вашингтона актом международного терроризма, пишет РБК со ссылкой на Twitter чиновника. Он подчеркнул, что американские власти должны будут отвечать за последствия своей «мошеннической авантюры».

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что инцидент повлечет за собой более жесткое противостояние с Вашингтоном. «Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке», – передает ТАСС слова Роухани.

Ситуация в Багдаде накалилась 31 декабря, когда была произведена попытка штурма американского посольства. Это спровоцировало удар США по объектам ополчения шиитов на территории Ирака и Сирии.