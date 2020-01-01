Войска США вступили в противостояние с протестующими у посольства в Багдаде

На продолжающихся в иракской столице акциях протеста был применен слезоточивый газ против толпы у посольства США.

Накануне митингующие, недовольные ударами американской авиации по вооруженным проиранским отрядам в Ираке, фактически осадили дипломатическое представительство США в Багдаде. В ворота здания летели камни, однако на территорию посольства митингующих не пропустила полиция. Сообщалось об эвакуации сотрудников миссии.

По информации канала «Аль-Арабия», наутро протесты возобновились, часть манифестантов провела ночь в палаточном лагере у стен посольства. Вскоре был применен слезоточивый газ. Сообщается, что так охраняющие здание американские военные отреагировали на попытку поджога здания. По некоторым сообщениям, такие попытки предпринимались и накануне.