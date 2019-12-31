В Багдаде протестующие осаждали посольство США, сотрудники были эвакуированы

В столице Ирака Багдаде произошли беспорядки, митингующие пытались атаковать посольство Соединенных Штатов.

По информации агентства Reuters, была проведена эвакуация сотрудников дипломатического представительства. Протестующие забрасывали ворота камнями, однако полиция не пропустила людей на территорию посольства.

Агентство отмечает, что до этого в стране продолжались многотысячные протесты против деятельности вооруженных групп, пользующихся поддержкой иранского правительства. Однако сегодняшние беспорядки вызваны атакой с воздуха на расположение этого ополчения после того, как оно нанесло ракетный удар по иракской военной базе.

Reuters опасается втягивания Ирака в противостояние Ирана и США и возникающих из-за гражданского противостояния угроз для политической системы страны.