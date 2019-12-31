В центре внимания
Владимир Путин // фото: Global Look Press
Пять вопросов о промежуточных итогах 20 лет Владимира Путина у власти
Жительница рухнувшего дома в Магнитогорске: Люди знают, что это был не газ
Что стоит знать и помнить о новых законах с 1 января: юридический обзор

Новости дня

31 декабря, вторник

[15:50]В Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина – 2019
[15:36]FIFA может пересмотреть правило об офсайде, чтобы не дискредитировать VAR
[15:26]Слух о теракте в Магнитогорске год назад вбросили из-за границы, считает Песков
[15:13]Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и обменом пленными
[15:04]"Сухой закон" 3 января в Башкирии связали с пиком отравлений
[14:58]В Багдаде протестующие осаждали посольство США, сотрудники были эвакуированы
[14:48]Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi бежал из-под ареста в Японии на самолете
[14:42]Тоннель до "Улицы Новаторов" проложат на безопасной для застройки глубине
[14:37]Основной угрозой для курса рубля в 2020 году будут санкции и выборы в США
[10:59]В Екатеринбурге успешно совершил экстренную посадку самолет А320
[10:45]В дискуссию о виновных в начале Второй мировой вступила посол США в Польше
[10:34]Потерявший пальцы при взрыве петарды на Кубани мальчик остается в больнице
[10:24]Глава WADA доволен борьбой организации с допинг-скандалом в России
[10:15]Депутат рассказал о планах ввести презумпцию посмертного донорства
[10:10]Столичные мошенники "маскируются" под Роспотребнадзор

30 декабря, понедельник

[16:22]Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья признал вину
[16:02]Киев и "Газпром" подписали мировое соглашение по штрафу в $7,4 млрд
[15:18]Январская индексация пенсий на 6,6% затронет около 32 млн россиян, считают в ПФР
[14:49]Иван Жданов оценил ущерб от последнего обыска в ФБК в 4-5 млн рублей
[14:29]Глава Гидрометцентра заявил о "красном" январе из-за аномально теплой погоды
[13:57]Немецкая авиакомпания Germanwings отменила около 180 рейсов из-за забастовки
[13:31]Песков объяснил влияние Кремля на обмен пленными в Украине авторитетом Путина
[13:00]В Пыть-яхе неизвестные в форме ОМОНа избили в кафе участников корпоратива
[12:22]СМИ: в противотуберкулезном санатории, где оскорбляли детей, водятся вши
[11:33]Автобус из Беларуси мог перевернуться под Псковом из-за плохой погоды
[11:05]Лишь четверть россиян готовы рекомендовать место своей работы друзьям
[10:32]Охранник застрелил мужчину, открывшего огонь по людям в церкви Техаса
[10:08]ФБР рекомендовало спросить Белый дом о данных по предотвращению терактов в РФ
[09:44]В 2019 году россияне стали использовать в 1,5 раза больше мобильного интернета
[08:58]Первый вице-премьер Беларуси заявил, что с 1 сентября роуминг с Россией "умрет"
[08:27]Правительство и Совфед могут создать новую авикомпанию на Дальнем Востоке
[07:51]На Дальнем Востоке прошли массовые эвакуации в детских садах и больнице

29 декабря, воскресенье

[16:04]Шестеро гребцов пересекли 800-километровый пролив Дрейка за 13 дней
[15:49]Не менее девяти пленных отказались возвращаться с территории Украины в ЛНР
[15:31]Через портал Госуслуг могла произойти утечка данных около 30 тысяч жителей ХМАО
[14:59]В Москве возбудили дело после обнаружения тела задушенной двухлетней девочки
[14:45]Власти Московской области намерены закрыть все свалки до конца наступающего года
[14:04]Синоптики обещают москвичам снег и небольшой мороз в ночь на 1 января
[13:36]На Урале ведутся поиски двоих туристов, уехавших в горы на снегоходах
[13:12]ДНР после завершения обмена пленными намерена разыскать на Украине 160 человек

Осторожно, праздник! Как не позволить происшествиям испортить Новый год
Как сделать новогодний стол и вкусным, и полезным?
Что важно помнить, выбирая и используя пиротехнику на Новый год
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов
Фото: depositphotos
Красная икра и шампанское по правилам: выбираем главные новогодние деликатесы
Вирджил Ван Дейк, Микель Артета и Лионель Месси // Global Look Press
Футбол разбавит постновогоднюю скуку: гид по матчам первой недели января
Кадр из фильма "Исчезнувшая"
От "Любви" до "Одержимости" одна "Исчезнувшая": фильмы-символы десятилетия
Александра Трусова // фото: Global Look Press
Спортивные рекорды — 2019
Фото: Global Look Press
Народная молва: главные темы региональных форумов на минувшей неделе
Елки-2020 в Москве: научные эксперименты, автопраздник и новый год с роботами-трансформерами

В Багдаде протестующие осаждали посольство США, сотрудники были эвакуированы

Политика
14:58, 31 декабря 2019

В столице Ирака Багдаде произошли беспорядки, митингующие пытались атаковать посольство Соединенных Штатов.

По информации агентства Reuters, была проведена эвакуация сотрудников дипломатического представительства. Протестующие забрасывали ворота камнями, однако полиция не пропустила людей на территорию посольства.

Агентство отмечает, что до этого в стране продолжались многотысячные протесты против деятельности вооруженных групп, пользующихся поддержкой иранского правительства. Однако сегодняшние беспорядки вызваны атакой с воздуха на расположение этого ополчения после того, как оно нанесло ракетный удар по иракской военной базе.

Reuters опасается втягивания Ирака в противостояние Ирана и США и возникающих из-за гражданского противостояния угроз для политической системы страны.

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и обменом пленными

Читать далее >

Нет изображения

Политика

В Багдаде протестующие осаждали посольство США, сотрудники были эвакуированы

Читать далее >

Нет изображения

Политика

В дискуссию о виновных в начале Второй мировой вступила посол США в Польше

Читать далее >

Политика
Сколько денег в залитой огнями новогодней Москве
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и обменом пленными
В Багдаде протестующие осаждали посольство США, сотрудники были эвакуированы
В дискуссию о виновных в начале Второй мировой вступила посол США в Польше
Общество
Новогоднее обращение Владимира Путина – 2019
В Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина – 2019
Слух о теракте в Магнитогорске год назад вбросили из-за границы, считает Песков
"Сухой закон" 3 января в Башкирии связали с пиком отравлений
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Когда одни катаются на сияющих огнями дорогущих электробусах, а других некому и не на что лечить, это вызывает дикое и справедливое раздражение

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Из нынешнего коллективного «попадания в непонятное» следуют давно ожидаемая расплата за агрессию, коллективное вранье и помрачение умов

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Все эти Чайки с их гольф-карами за бюджет – они, по всей видимости, возомнили, что они и есть Российская Федерация, а мы – просто их кормовая база

Культура и ТВ
От "Любви" до "Одержимости" одна "Исчезнувшая": фильмы-символы десятилетия
В театре "Современник" проходит церемония прощания с Галиной Волчек
Волчек похоронят на одном кладбище с Захаровым и бывшим мужем Евстигнеевым
В Москве от осложнений после воспаления легких умерла актриса Галина Волчек
Шоу-бизнес
Леван Ломидзе
Бари Алибасов посоветовал утром 1 января отправиться на балет
Фото: антикварные ёлочные игрушки из коллекции Евгения Кулакова
Как мы Заворотнюк с Новым годом поздравляли

Здоровье
Ожирение матери опасно для интеллекта ее ребенка
Депутат рассказал о планах ввести презумпцию посмертного донорства
Прием антибиотиков в первый год жизни влияет на склонность к аллергиям
У протонной терапии нашли меньше побочных эффектов, чем у облучения
Туризм
Туристические грани Севастополя: чем можно заняться в Крыму зимой и летом?
Немецкая авиакомпания Germanwings отменила около 180 рейсов из-за забастовки
Шестеро гребцов пересекли 800-километровый пролив Дрейка за 13 дней
Дед Мороз: Санта мне друг, а для волшебства нет границ!
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
В Москве проиндексируют тарифы на эвакуацию авто нарушителей
Россияне начнут сдавать новый практический экзамен на права с октября 2020 года
Водителей Москвы и области призвали к осторожности из-за густого тумана
Недвижимость
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Свежий номер

Фото: depositphotos
Обещание Путина отказаться от одноразовой посуды угрожает его друзьям-олигархам
Фото в статье: Дмитрий Соколов
"Сейчас уйдёте без оплаты!" Как снимают звезд и массовку в "Голубом огоньке"
Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Фото: Global Look Press
Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Сколько зарабатывают и тратят в мире реконструкторов
"Сирийский мясник" прикинулся немцем
Елизавета Глинка // фото: личный архив Глеба Глинки
Глеб Глинка:
Лиза была врачом от Бога, вся суть ее – в помощи другим людям
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Дана с дочерью // фото: соцсети
Дана Борисова: Видимо, дочь настраивают против меня
Наташа Гулькина // фото в статье: Global Look Press
Экс-звезде группы "Мираж" запретили исполнять ее главный хит
Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Юрист: Суды Петросяна со Степаненко могут затянуться на пять-семь лет
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30

Приют разместился в здании бывшей школы
Как москвичка спасает одиноких мам, которым больше некуда идти
Галкин и Пугачева // фото: Global Look Press
Как отметят Новый год Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
И в воде, и под водой: Новосибирские Деды Морозы – моржи и водолазы
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
^