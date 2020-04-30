"Гном Гномыч, беги": Рудковская и Плющенко измучили сына челленджами для ТiкТок

Продюсер Яна Рудковская открыла для себя мир приложения TikTok и начала каждый день создавать веселые видео. По словам Яны, ее танцы с мужем и сыном нравятся публике и привлекают подписчиков в ее блог.

Правда, не все зрители наблюдают за происходящим с умилением. Многие откровенно жалеют их семилетнего сына Сашу. По наблюдениям поклонников, мальчик постоянно выглядит грустным на видео и фото, ведь ему изо дня в день приходится переодеваться, разучивать новые танцы и что-то рекламировать. В один из дней Яна и Евгений поставили парня на коньки и заставили станцевать под хит Little Big, затем им в голову пришло переодеться в «Людей в черном», потом – изобразить сцену из фильма «Титаник»...

Незавидной участью мальчика озаботились сотни читателей и даже звезды, многие из которых шутили: «Гном Гномыч, беги!»

Судя по Инстаграму Плющенко, принимать участие в бесконечных съемках и привлечении подписчиков в этом семействе приходится даже собаке. Ее нарядили в шлем из апельсиновой корки, что привело в бешенство защитников животных.

Однако ни Яну, ни ее супруга мнение хейтеров не беспокоит. Ведь если они продолжают записывать подобные видео, значит, это приносит доход. А это в наше непростое время важнее того, что о тебе подумают.