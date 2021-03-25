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Собянин вступился за "Большую глину 4" на Болотной

12-метровая скульптура исчезнет с набережной уже через девять месяцев

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин во время форума «Российская креативная неделя» высказался о скульптуре «Большая глина 4» скульптора Урса Фишера напротив готовящегося к открытию музея «ГЭС-2».

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле»

, – цитирует Собянина «РИА Новости».

Напомним, что культурную значимость 12-метровой фигуры поставили под сомнение Максим Галкин, Никас Сафронов, а урбанисты объяснили, почему общественность оказалась так озлоблена на необычное произведение искусства в центре столицы.

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