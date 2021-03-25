Никас Сафронов сравнил скульптуру в центре Москвы с чизбургером и намерен обратиться в прокуратуру

Художник Никас Сафронов вслед за Максимом Галкиным возмутился появлением на Болотной площади в Москве скульптуры Урса Фишера «Большая глина 4».

Если Галкин ограничился оскорбительными эпитетами в адрес 12-метровой фигуры кусков необработанной глины, то Никас Сафронов решил пойти дальше со своими претензиями.

«Я хотел бы написать в прокуратуру, чтобы провели проверку, кто разрешил установку этой скульптуры. Думаю, и другие люди могут писать подобные запросы. Кому это интересно, абсолютно неясно. Скорее всего, группа людей заинтересована, чтобы был такой культ, разрушающий понятие, что такое хорошо и что такое плохо»

, – заявил художник в комментарии Общественной службе новостей. По словам художника, попытки разглядеть в произведении глубокую философию – утверждение для дураков.

Не обошелся главный портретист Путина в России и без эпитетов связанных с экскрементами, которые так любят критики современного искусства:

«На самом деле это лишь куски дерьма, наваленные друг на друга. Искусство в нашей стране всегда было богатым, а сейчас мы пользуемся лишь “отбросами от чизбургера”, которые называют искусством»

Напомним, что «Большая глина 4» появилась в центре столице перед открытием нового музея современного искусства – V-A-C Foundation. Скульптура расположится на Болотной площади временно.

Ранее Sobesednik.ru публиковал комментарий современного художника Сергея Рожина о том, как в среде контемпорари арта относятся к подобным выпадам в сторону объектов искусства. Он напомним, что со времен создания фотоаппарата появилась другая школа, а критики вроде Галкина и Сафронова выступают с позиций академического искусства.

К слову, в своем телеграм-канале Рожин уже отреагировал на намерения Сафронова обратиться в прокуратуру.