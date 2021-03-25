Артемий Лебедев возмутился реакцией россиян на скульптуру "Большая глина №4" в Москве

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев выразил негодование по поводу негативной реакции людей на скульптуру Урса Фишера «Большая глина №4». По его мнению, данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора».

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера "Большая глина №4" перед новым домом культуры "ГЭС-2", который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берёт куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», – высказался он на стриме «RT».

Скульптуру швейцарского художника «Большая глина № 4» недавно разместили на Болотной площади и она сразу вызвала немалый резонанс у народа. Её раскритиковал юморист Максим Галкин, а художник Никас Сафронов даже пообещал обратиться в прокуратуру.