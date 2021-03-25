"Искусство как снег на голову": урбанисты объяснили недовольство москвичей скульптурой "Большая глина 4"

Сегодня Sobesednik.ru опубликовал серию кадров с Болотной площади, где была установлена скульптура Урса Фишера «Большая глина 4». Это 12-метровая композиция, представляющая собой необработанные куски глины.

Напомним, ранее против нее высказались многие политики, общественники, Максим Галкин, а главный портретист Путина Никас Сафронов даже пообещал обратиться в прокуратуру.

Авторы телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни» попытались разобраться, почему россияне именно так агрессивно реагируют на изменения городской среды. И опять все оказалось связано со слабой традицией демократического подхода в вопросах благоустройства.

Первая причина – отсутствие прозрачности принятия решений об облике городской среды. В Москве есть комиссия по монументальному искусству, где важность архитектурных объектов оценивают эксперты, но установка «Большой глины 4» – это временный проект к открытию нового музея совриска V-A-C Foundation, и он не является памятником. Поэтому заключений экспертов при установке работы Урса Фишера не требовалось.

«Кто и как принимает решения в городе среднему российскому горожанину не известно. Этому не учат в школе, не учат в университете, об этом не пишут в газетах. Чтобы хоть как-то разобраться в хитросплетениях принятия решений в городе нужно быть либо чиновником, либо опытным городским активистом, либо урбанистом»

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Вторая причина – «отсутствие понятных интерфейсов участия в производстве городской среды». У горожан нет превентивных способов влиять на облик города, есть только способ «жалобы», когда нежелательное уже случилось.

«Про соучаствующее проектирование пока мало где знают, да и юридически это пока тщетная процедура. Поэтому благоустройство и искусство сваливаются на горожанина как снег на голову», – сетуют урбанисты.

Вместе с тем эксперты в области территориального развития отмечают, что кураторам и художникам пока сложно дается преподносить объекты искусства вовне, чтобы «искусство отражало ценности горожан, или хотя бы не противоречило им».

И еще одна важная причина – и в Москве, и в регионах России накоплен огромный опыт насильственного изменения среды.

«Даже когда жители активно сопротивляются, выходят на митинги, пишут петиции - всё равно с ними совершают благоустройство против их желания. И в этой ситуации, чем более яркий и нестандартный объект - тем большее он вызывает раздражение. Его яркость становится поводом для даже большей обиды, чем если бы просто сделали дорожки и лавочки»

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Все эти причины приводят к тому, что жители города не испытывают ничего кроме тревоги и неприятия к любым архитектурным решениям власти.

«Эту проблему необходимо решать на системном уровне, а не охать дескать какие у нас люди узко мыслящие. Горожане как раз нормально мыслят. Не правы здесь те, кто стоит за абьюзивной природой социального института производства пространства в городе»

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