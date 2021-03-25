Московский депутат Елена Селькова: "Собянин уже более 10 лет кладет на москвичей"

Ох уж это искусство – подумает рядовой обыватель, прогуливаясь по Болотной набережной Москвы и заметив на ней новый арт-объект. Между тем, установленная в этом месте буквально вчера скульптура под весьма неприглядным названием «Большая глина №4» принадлежит авторству популярного швейцарского художника Урса Фишера. Более того, данный объект несколько лет тому назад экспонировался во Флоренции на площади Синьории, и рядовой российский турист, заприметив ее, вероятнее всего удивленно закатывал глаза: «видишь, как в Европе умеют – искусство!».

А вот появление этой скульптуры на одной из столичных набережных почему-то вызвало неоднозначную реакцию. Причем, никто не обращает внимания даже на тот факт, что объект появился в указанной локации временно. Столичным властям все равно приходится выслушивать критику, в особенности это касается мэра Москвы Сергея Собянина. Хотя, не исключено, что инерция недовольства действиями Сергея Семеновича и его стремлением «закатать город в бетон» стали уже настолько сильными, что проблемы будут, даже если в городе появится Эйфелева башня или любой другой знаковый объект. Тут уж, как говорится: «сами виноваты».

Суть проблемы весьма красочно не так давно описала депутат столичного района Черемушки Елена Селькова.

«Вчера в Москве установили новую скульптуру около 12 метров в высоту. На мой взгляд, она символизирует то, что член Высшего совета партии «Единая Россия» и по совместительству мэр Москвы Сергей Семенович Собянин уже более 10 лет кладёт на москвичей, на наше мнение и наши интересы, перераспределяя московский бюджет в интересах производителей бордюров и застройщиков.

Полагаю, что этого памятника достойны те граждане, которые кладут аналогичную субстанцию на своё конституционное право избирать и быть избранными и не ходят на выборы, позволяя оставаться у власти всем этим Собяниным», - пишет Селькова в своем авторском Telegram-канале.