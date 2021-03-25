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В фонде V-A-C объяснили фигуру из кусков глины в центре Москвы, которую там невзлюбил Галкин

Москвичам пояснили, что "Большая глина" простоит на Болотной набережной недолго

Фото: АГН «Москва»

На Болотной площади в Москве в честь открытия музея современного искусства V-A-C Foundation установили скульптуру Урса Фишера «Большая глина-4». Облик архитектурной композиции показался оскорбительным для ряда москвичей и юмориста Максима Галкина.

Напомним, что звезда федерального телевидения назвал скульптуру «12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма». Современный художник Сергей Рожин в разговоре с Sobesednik.ru в ответ критиковал Галкина за примитивно академический взгляд на искусство.

Теперь про работу высказалась и директриса фонда V-A-C Тереза Мавика в комментарии «РИА Новостям»:

«Эта работа не памятник. <...> Памятник носит память о ком-то или о чем-то. Это искусство, оно не носит в себе такого значения. Но носит другие значения. Это показывает первоначальный художественный жест, который принадлежит всем нам. Все дети развивают моторику именно пластилином, создавая первую форму. В этом моменте есть секрет искусства, поэтому эта работа будет там стоять, чтобы всем напоминать, что такое искусство, и стать в будущем памятником об искусстве, о художественном жесте»

Ранее возмущенные установкой «Большой глины» в Москве граждане пытались возмутиться тем, что появление фигуры не обсуждалось с комиссией Москвы по монументальному искусству. Но эта комиссия занимается лишь постоянными экспозициями, а работа Урса Фишера пробудет на Болотной набережной недолго.

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