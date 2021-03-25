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Вызывающая споры скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве. Взгляд Sobesednik.ru

Фоторепортаж из самой спорной точки столицы

Фото: Дмитрий Мальтера

На Болотной набережной в Москве установили 12-метровую скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4». Мнения москвичей об этом арт-объекте разнятся, кто-то считает его современным, вписывающимся в облик новой набережной, и приходит посмотреть на него и сфотографировать. Другие же называют творение швейцарского художника «куском серебряного кала» и считают, что оно портит облик города. Мы решили сами сходить и узнать, как выглядит скульптура вживую, и заслужила ли она такого внимания.

Как говорится в описании скульптуры, «Большая глина № 4» посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую увеличенную копию комка глины, который автор разминал в руках. Это движение олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.

Скульптура также должна напоминать зрителю об испытанном в детстве чувстве, когда сжимаешь в ладони кусок пластилина  – чувстве «трансформации податливого материала и придания ему определенной формы».

Скульптура установлена в столице временно, ранее она выставлялась во Флоренции на площади Синьории.

В целом, скульптура оказалась приятной на взгляд, в духе современного искусства, просто некоторым людям очень сложно знакомиться с чем-то новым и они сразу превращаются в недовольных и оскорбленных граждан. Возможно, придет время и они поймут, что все необычное и новое – это украшение для города.

Теги: #Москва

Рубрика: Культура и ТВ

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