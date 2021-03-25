Вызывающая споры скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве. Взгляд Sobesednik.ru

Как говорится в описании скульптуры, «Большая глина № 4» посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую увеличенную копию комка глины, который автор разминал в руках. Это движение олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.

Скульптура также должна напоминать зрителю об испытанном в детстве чувстве, когда сжимаешь в ладони кусок пластилина – чувстве «трансформации податливого материала и придания ему определенной формы».

Скульптура установлена в столице временно, ранее она выставлялась во Флоренции на площади Синьории.