Раймонд Паулс: Мне не нравится, когда поливают грязью СССР

Знаменитый композитор рассказал Sobesednik.ru о своем отношении к Союзу и о жизни в Латвии, где, по его словам, «полно проблем».

30 лет назад окончательно прекратил свое существование Союз Советских Социалистических республик. Кто-то думает о развале огромной империи с горечью, кто-то без всяких сожалений. Например, Раймонд Паулс, безусловная звезда советской культуры, относится к советскому прошлому как к части общего пути и призывает к нормальным отношениям.

Об этом Паулс рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– СССР – это уже история, и это наша общая, конечно, история. Сейчас уже пришли в активную жизнь другие поколения, и у них другие взгляды на новую историю. Все изменилось, как будто это уже совсем другая жизнь.

Но для меня Советский Союз – это мои молодые годы. И – что говорить о молодости – мы весело жили, даже чересчур весело, я бы сказал. Все было!

И первый успех в 1970-1980-х – это все было, но сегодня это уже никого не волнует.

Вы же сами, наверное, это чувствуете – и как сегодня относятся к вопросам истории, к вопросам войн. Сейчас все совсем по-другому воспринимается, многое сочиняется заново, с каких-то других позиций. Это все уже чисто политические игры, в которых я уже никак не хочу участвовать. Совсем никак. Это не для меня уже.

Все, хватит, я все это уже прошел, и сейчас могу заниматься уже только тем, что мне нравится, и слава богу, что в моей жизни хватает таких хороших вещей.

Не могу сказать, что испытываю какую-то особую ностальгию по СССР, но и негатива тоже нет – я отношусь к советскому прошлому как нормальный человек: мы это прожили, это часть нашего пути, но у всех теперь разные судьбы и разные дела. Был и успех, были и провалы – все было. Но мне совсем не нравится, когда поливают грязью прошлое, каким бы оно ни было.

У нас в Латвии сегодня есть свои проблемы и их навалом, – признался композитор.

Это жизнь, она не бывает простой и исключительно приятной. Надо реально смотреть на вещи, в том числе на то, что мы соседи и мы должны быть в нормальных отношениях. Должны. Но пока не особенно удается. Посмотрим.

Паулс и Резник написали вместе десятки, если не сотни песен

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что многолетний соавтор Раймонда Паулса – поэт Илья Резник, был вынужден из экономии отказаться от аренды загородного дома в Подмосковье, где прожил не один год, и перебраться вместе с женой Ириной в московскую квартиру.