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"После ГКЧП остановить развал страны было невозможно": 30 лет референдуму о сохранении СССР

Политика
08:44, 17 марта 2021

"После ГКЧП остановить развал страны было невозможно": 30 лет референдуму о сохранении СССР
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

30 лет назад более 70% граждан СССР проголосовали за территориальное единство государства, которого сейчас нет.

17 марта 1991 года во все еще изображенном на географической карте мира СССР прошел первый референдум за 70 лет истории СССР и шире – за всю 1000-летнюю историю российского государства. Результаты народного волеизъявления были растоптаны.

Намечавшийся и уже заметный к 1991-му раскол страны вынудил депутатов избранного незадолго до этого съезда народных депутатов СССР проголосовать за вынесение на всенародный референдум нескольких вопросов: 

«Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности?

Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства?

Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя?

Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном Союзе Советской власти?

Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновленном Союзе прав и свобод человека любой национальности?»

Если вопрос о сохранении советской власти и социалистического строя в 1991-м, в эпоху первой серии культового фильма «Бригада», можно было считать уже символическим, то территориальная целостность хотя бы славянско-казахско-молдавского блока оставалась исторической ценностью, ограждающей братские народы от взаимного истребления.

Немало россиян тоскуют по СССР до сих пор//фото: Global Look Press

Власти некоторых республик провести референдум не позволили. Это были Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония и Молдавия, хотя на Левобережье Молдовы референдум провели, несмотря на репрессии.

На всей остальной административной территории Советского Союза в референдуме 17 марта 1991-го из 185,6 млн (80%) жителей приняли участие 148,5 млн (79,5%) граждан с правом голоса, из которых 113,5 млн (76,43%) ответили: «Да».

Это «Да» было перечеркнуто в декабре 1991-го в Беловежской Пуще на встрече Ельцина, Кравчука и Шушкевича – трех коммунистических функционеров, поставивших точку-кляксу на многовековом государстве восточных славян и примкнувших к ним народам.

Помнится, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев сдержанно негодовал по поводу того, что трое его коллег решили за десяток остальных глав республик и представлявшие их народы, что вместе всем больше не жить. Но его никто не услышал, как не были услышаны и сотни миллионов тех, кто незадолго до этого на референдуме проголосовал за территориальную целостность СССР.

Борис Ельцин//фото: Global Look Press

История не знает сослагательных sci-fi. Но поговорить о них иногда стоит.

Была ли у постсоветской истории не настолько драматичная альтернатива? Реально ли было сохранить ядро Советского Союза? Об этом по просьбе Sobesednik.ru рассуждает политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Наверное, в каком-то виде можно было бы сохранить Советский Союз, вопрос – в каком, – говорит Макаркин. – Была партия защитников, которая говорила, что государство нужно сохранить в границах, в которых оно существовало, т.е. нельзя никого «отпускать» и необходимо любой ценой удержать, скажем, Прибалтику, потому что это стратегически важная территория, присоединенная еще в XVIII веке. Этой точки зрения придерживалась значительная часть партийной номенклатуры, готовая удерживать Прибалтику всеми способами, включая вооруженную силу.

С другой стороны, на стремление республик Прибалтики к независимости стала присматриваться Молдавия, республики Закавказья и другие.

Страна начинала расползаться, элиты стали проявлять все больший интерес к самостоятельности.

Даже в республиках, где граждане проголосовали за сохранение Советского Союза, местные элиты задумались над тем, чтобы стать правящими. Это совпало с большой антикоррупционной кампанией в Средней Азии, в Узбекистане было арестовано почти все руководство, и республики-соседи не желали приездов следователей из Москвы, хотели решать сами, как дальше им жить.

Политолог Алексей Макаркин//фото: соцсети

Однако сторонники Союза хотели сохранить его в таком виде, в котором он был. Михаил Горбачев тоже пытался его сохранить, перейдя к конфедерации, которая уже не всех устраивала. В свою очередь сторонников единства не устраивала конфедерация, они считали, что это путь к развалу страны.

Кроме того, параллельно союзному был проведен российский референдум о введении поста президента, его выиграл Борис Ельцин, это тоже важный фактор. После этого российское руководство выразило поддержку прибалтийским республикам. И если еще существовала надежда на создание конфедерации в том или ином виде, то усилия сторонников сохранения «старого» Советского Союза привели к тому, что стала уходить Украина (когда на нее стали нажимать). Дальше «посыпались» элиты Средней Азии, они стали открыто заявлять, что им хотелось бы как можно меньше зависеть от центра.

Сохранить Советский Союз «на своем уровне» пытался глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, это пытался сделать Михаил Горбачев, но после ГКЧП его влияние резко упало, он уже практически ничего не решал.

Одним словом, можно было бы попытаться сохранить какую-то конфедерацию в усеченном виде, но это не устроило бы слишком многих.

Михаил Горбачев//фото: Global Look Press

Если же говорить о «простых людях», проголосовавших на референдуме за сохранение Советского Союза, то этот референдум был очень сомнительным с точки зрения поставленных вопросов.

Один из вопросов предлагал сохранить не только Союз, но и социалистический строй. Активные сторонники Союза путались в понятиях. Что сохранить? И Союз, и строй, и Коммунистическую партию…

Был вопрос о том, как сохранить «обновленный» Союз, эта формулировка тоже была непонятной. Некоторые считали, что Советский Союз можно сохранить только в прежней форме, и это будет не «обновленный» Союз, а старый. Одним словом, если ты голосуешь «за», то голосуешь за СССР в его прежнем виде...

Но ведь вынесенные на референдум вопросы должны быть четкими. А здесь – если ты голосуешь за «обновленный» Союз, то что это? К тому же многие россияне просто не хотели голосовать за союзное руководство. В общем, референдум был сложный.

Что касается легитимности роспуска Советского Союза, то он включал несколько этапов. Вначале «отпустили» Прибалтику, по этому поводу было принято решение Государственного совета, которое подтвердил президент Союза. Позже появились Беловежские соглашения, нарушающие документ, на основании которого был учрежден Союз в 1922 году. Против этого голосовало лишь несколько членов Верховного Совета Российской Федерации, а подавляющее большинство, в том числе коммунисты, не возражали. Ну а после ГКЧП остановить развал страны было уже невозможно, – заключает Макаркин.

Станислав Варыханов.

Теги: #Ельцин #Горбачев

Рубрика: Политика

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