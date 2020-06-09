Илья Резник объявил о воссоединении с Раймондом Паулсом

Илья Резник объявил о возобновлении творческого тандема с Раймондом Паулсом. В свое время композитор и поэт написали множество хитов для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других. В последнее же время у них была творческая пауза.

– Я столько раз слышал от совершенно разных людей: «Где Раймонд Паулс?» – говорит Илья Рахмиэлевич. – Народ соскучился по нашим произведениям. Мне приходилось говорить правду: живет на озере, писать новые песни не хочет.

Впрочем, сейчас все изменилось. На днях Резник и Паулс представили свое первое произведение после воссоединения. Два маэстро написали песню в память об ушедших врачах. Сам Резник называет это произведение трагической историей двух любящих людей. «Он спасал других, а ее спасти не успел!» – рассказывает Илья Рахмиэлевич.

– Это то, что нас волнует сейчас, – продолжает Резник. – У меня много друзей-врачей. Я и сам в мединституте какое-то время работал. Мне близка эта тема. И Интарс Бусулис замечательно спел. Почему именно он? А какие у нас мужики на эстраде? Интарс – это спасение какое-то.

Резник уверяет: сразу после премьеры в исполнении Бусулиса зрителей ждут новые хиты в исполнении других звезд. Поэт и композитор уже написали несколько произведений.

– У нас новая волна, – улыбается поэт. – Мы каждый день созваниваемся. Раймонд регулярно присылает мне хорошие мелодии. Мы написали недавно для Томочки Грердцители новую песню «Мама». Когда ей поставили послушать, в трубке наступила тишина. Она, наверное, минуту плакала… Вот таких произведений на нашей эстраде сейчас не хватает.