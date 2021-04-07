Сергей Соседов: Над словами юриста о честности шоу "Голос" я рассмеялся в суде

«Первый канал» проиграл суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против пяти ответчиков, в числе которых были музыкальный критик Сергей Соседов и актер Станислав Садальский.

Они в своё время жёстко отреагировали на фальсификацию результатов голосования телезрителей в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на телепроекте «Голос. Дети». А позже публично усомнились в том, что наставники проекта, в полном составе повернувшиеся во время слепых прослушиваний к дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова – Александре Будниковой, не были предупреждены о родственных связях конкурсантки.

«Очередная дочь Алсу», – сказал тогда о Будниковой Садальский. А Сергей Соседов и вовсе согласился с предложением политика Максима Сурайкина закрыть «Голос» как проект, потерявший, с его точки зрения, доверие зрителей.

Руководство «Первого» тогда, судя по всему, сильно обиделось: раньше из кабинетов в Останкино столь бурно на комментарии критиков не реагировали. Неожиданным было то, что скандал разразился после того, как канал сам признал факт накрутки голосов в пользу дочери Алсу.

Александра Будникова//фото: стоп-кадр YouTube

Стас Садальский на заседание не пришёл, а Сергей Соседов присутствовал. И теперь, одержав победу в суде, с ещё большим энтузиазмом и язвительностью изливает свои негативные эмоции в адрес «первой кнопки».

– «Первый канал» представлял какой-то показавшийся мне невразумительным юрист, закрывший маской почти всё лицо, – рассказал Соседов в интервью Sobesednik.ru.

Судья спрашивала: «А чем унизили и опорочили ваш канал? Вы говорите: «Канал пострадал». А как он пострадал?» Юрист отвечал что-то невнятное.

Рейтинги программы, конечно, упали, – отмечает музыкальный критик, – но они упали не столько от наших комментариев, сколько вообще от этой несправедливости. После истории с дочерью Алсу в отношении «Первого канала» вообще не может быть и речи ни о какой честности.

От этого позора канал никогда не отмоется: намыли столько голосов Микелле и возмутили миллионы зрителей!

Садальский и Соседов выиграли суд у "Первого канала", которым руководит Эрнст//фото: Instagram

Эту историю я изложил в суде. Юрист «Первого» сказал: «Да канал первый обратил на это внимание!» Но они обратили внимание только тогда, когда публика, общественность стала возмущаться в Интернете, в том числе на форуме «Первого канала».

По словам г-на Соседова, юрист на заседании говорил о том, что это «самый честный и чистый канал в мире». Также сторона истца, по мнению Сергея, не смогла ответить на вопрос, каковы были результаты собственного расследования канала. Вопрос, был ли кто-то наказан за накрутку голосов, судья повторила дважды, и в итоге прозвучал ответ: «Никто».

– Я не официальное лицо, – продолжает Сергей Соседов. – Я не представляю никакую структуру, я представляю самого себя – журналиста и критика. И, естественно, высказываю своё мнение. Лишить меня права на мнение никто не может. Мне даже не нужно его аргументировать или доказывать что-то.

Мне, например, не нравится фейс Эрнста, и поэтому я ему не верю. Это моё священное право. Нас с Садальским пытались лишить свободы слова, которая нам принадлежит по Конституции. Я с таким сталкиваюсь впервые, это нонсенс.

Фото: Global Look Press

Сергей Соседов заметил: было видно, что судья скорее на стороне ответчиков. Но и сам критик получил от неё несколько замечаний за слишком эмоциональное поведение.

– Когда юрист «Первого канала» сказал, что «Голос» – это «кристально чистое и честное шоу», судья улыбалась, а я просто в голос смеялся, – вспоминает Соседов.

Она (судья. – Прим. Sobesednik.ru) говорит мне: «Ну перестаньте! Я делаю вам замечание!» Отвечаю: «Простите, простите!» В общем, это была комедия, просто комедия! – заключает Сергей.