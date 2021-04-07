"Безжалостные плутовки" против телевизора: Соседов выиграл суд у "Первого канала"

Музыкальный критик Сергей Соседов на личной странице в Facebook сообщил, что «Первый канал» проиграл суд по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Федеральный канал обвинял Соседова в покушении на светлое имя первой кнопки на фоне скандала с детским шоу «Голос», где был выявлен факт накрутки голосов для дочери певицы Алсу Микеллы.

«Смехотворность ситуации в моем случае усиливалась еще и тем, что Первый канал подал иск на … телефонный разговор, в котором я с представителем Федерального агентства новостей поддержал инициативу Максима Сурайкина (партия «Коммунисты России») о государственной проверке корректности подсчета голосов на шоу "Голос"», — пишет Соседов.

Критик отметил, что за время заседания ему сделали несколько замечаний из-за смеха.

О поведении адвоката «Первого канала» он пишет довольно подробно: «Судья на заседании с трудом сдерживала улыбку, когда представитель канала, безымянный юрист непритязательного вида, что-то невнятно бормотал про «самый чистый и честный в мире канал» и как его «оголтело и бездоказательно» унизили безжалостные плутовки, то есть мы. Он не смог ответить ни на один вопрос судьи, в частности в чем заключалось это «унижение» и как конкретно пострадал от этого «Первый канал». Юрист с пеной у рта отстаивал «высокую честь» канала, сообщая как сам генеральный продюсер Эрнст героически вскрыл махинации с накруткой голосов для несчастной Микеллы и даже провел "расследование"».

И все-таки адвокат, отвечая на вопрос судьи, признал, что, по результатам внутреннего расследования, никто так и не был наказан. Суд отказал каналу в удовлетворении иска.