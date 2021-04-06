Шейнин ответил раскритиковавшему "Первый канал" Охлобыстину цитатой Путина

Фото в статье: пресс-служба Magic Film Company

Невыносимая сущность бытия: в кинотеатрах вышло "Розовое облако" Юли Жербазе
Хабиб Нурмагомедов // фото: соцсети

Религиозный бизнес Хабиба пошел в гору: Бойца ММА настиг успех в другой сфере
Фото: depositphotos

Игра в города: как поменяются новые купюры и что произойдет со старыми
Global Look Press

Руслан Гринберг: От дополнительных выходных не откажется никто. Но как же зарплата?
В центре внимания
Герман Греф в "костюме инвалида" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Сберкоин" встал на ребро
Диагноз Навального: врачи рассказали о болезнях "покровского пациента"
"Исчез человек – и слава Богу": почему мужа-расчленителя поймали лишь спустя 11 лет

Новости дня

06 апреля, вторник

[17:57]Правозащитница объяснила, почему мала вероятность обнаружения туберкулеза у Навального
[16:57]В Пскове экс-полицейский заставлял женщин под угрозой насилия оказывать секс-услуги
[15:23]В колонию, где содержится Навальный, не пускают главу "Альянса врачей"*
[14:22]Следственный комитет начал проверку песни Манижи для Евровидения "Русская женщина"
[13:40]Инженер в Москве и сварщик в Якутске: названы самые высокооплачиваемые вакансии в РФ
[12:58]Экс-губернатор Белозерцев признался в получении 20 млн от бизнесмена Шпигеля
[12:26]Британский бизнесмен тайно заключил сделку с властями Венесуэлы, несмотря на санкции США
[11:19]Врачи рассказали, о каких серьезных заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с ногтями
[10:36]Электронные паспорта появятся в регионах России в 2023 году
[09:52]Гастроэнтеролог предупредил о том, что горячий чай может вызывать рак
[08:43]Невролог рассказал об эффективном способе быстрее уснуть и выспаться
[08:05]Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков на этой неделе

05 апреля, понедельник

[23:59]Чистая прибыль Netflix в России за 2020 год составила 24,4 миллиона рублей
[23:53]Госдеп США расценил как эскалацию конфликта наращивание сил РФ у границы с Россией
[23:08]"Известия" пишут о переводе Навального в медсанчасть, но его адвокат об этом не знает
[22:38]Ковидным больным советуют временно расстаться с домашними питомцами
[22:07]Троим свидетелям по делу Ефремова назначена подписка о невыезде
[21:42]На послание Путина к Федеральному собранию потратят на 3,6 млн больше, чем в 2020 году
[21:03]Прокуратура изучит инцидент со взрывом пиротехники в московском училище
[20:40]Путин подписал закон о госзащите для сотрудников Нацгвардии
[20:04]Неизвестный выкупил все билеты на сеансы фильма "АртДокФеста" о бойце ММА – гее
[19:08]Чулпан Хаматова объяснила, почему Елизавета Глинка сотрудничала с Володиным
[18:54]"Сильный кашель, температура 38,1": Навальный поделился тревожными новостями
[18:20]61-летнего расчленителя задержали за убийство в 1999 году
[17:35]Аллергикам напомнили, что терапию надо начинать сейчас, за месяц до цветения
[16:45]100 млрд направят в Адыгею, Карелию и другие регионы для роста доходов населения
[16:08]Персонал ПМЭФ 2 недели отсидит на изоляции из-за визита Путина, хотя он привился
[15:31]Кандидатов-"иноагентов" обяжут указывать это во всей агитации и подписных листах
[14:53]Маск посоветовал Роскосмосу стремиться к полной многоразовости в ракетах
[14:09]Эксперты оценили усложнение законов: 87 из них читать сложнее, чем Канта
[13:17]Защита экс-губернатора Фургала настаивает на суде присяжных в Хабаровске
[12:51]Песков заявил, что российская армия в РФ передвигается там, где считает нужным
[12:06]LinkedIn в борьбе с выгоранием отправила почти всех сотрудников в отпуск
[11:46]Во Франции членов кабмина обвиняют в участии в подпольных роскошных вечеринках
[10:53]РКН пока не заблокирует Twitter, но продолжит его замедлять минимум до 15 мая
[10:28]Менее 50% россиян считают посадку Навального справедливой. Треть говорят об обратном
[09:41]"Нет никаких доказательств": Фургал изложил свою версию уголовного преследования
[08:38]Свой SWIFT, Кураев без сана, проверка Дудя, цены на вино Молдовы. Главное к 5 апреля

04 апреля, воскресенье

[17:59]В Росавиации не ожидают "скачкообразного" роста цен на авиаперелеты
[17:10]Сторонники Навального едут в Покров добиваться оказания ему медицинской помощи

Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Ощелачивание: можно ли похудеть по примеру Виктории Бэкхем?
Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
sobesednik logo

Шейнин ответил раскритиковавшему "Первый канал" Охлобыстину цитатой Путина

Культура и ТВ
13:40, 06 апреля 2021

Шейнин ответил раскритиковавшему "Первый канал" Охлобыстину цитатой Путина
Артем Шейнин//фото: стоп-кадр эфира "Первого канала"
Артем Шейнин//фото: стоп-кадр эфира "Первого канала"

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что программы телеканала под руководством Константина Эрнста вредят воспитанию нации.

В своем недавнем интервью актер Иван Охлобыстин, широко известный зрителям по сериалу «Интерны», нелицеприятно высказался в адрес федеральных телеканалов. Особенно досталось «Первому».

Охлобыстин, в частности, признался, что практически не смотрит телевизор, а многие телеканалы и вовсе закрыл бы.

– А что там смотреть? – недоумевает Иван. – Иногда включаю ТНТ, когда там меня показывают. В данном случае не полюбоваться, а проверить – не опозорился ли? «Первый канал» стесняюсь смотреть, второй («Россия 1». – Прим. Sobesednik.ru) – тоже.

Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть «Первый канал».

Иван Охлобыстин//фото: Global Look Press

Sobesednik.ru спросил у Артема Шейнина, который каждый день в прямом эфире ведет общественно-политическое ток-шоу «Время покажет», что он думает о скандальном высказывании Охлобыстина.

Телеведущий, который известен острой реакцией на подобные темы, ответил коротко, точь-в-точь так, как совсем недавно президент России отреагировал на слова лидера США Джо Байдена, заявившего, что считает Владимира Путина убийцей:

– Желаю Охлобыстину физического и психического здоровья! – отрезал Шейнин.

 

Теги: #Знаменитости #Первый канал #Охлобыстин #Эрнст #новости звезд #Шейнин

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Фото: личный архив В.Комиссарова

Культура и ТВ

Валерий Комиссаров бьётся об фонтан, что "Дом-2" без него не выживет
Фото в статье: стоп-кадры Youtube

Культура и ТВ

"Мне кричали, что она умрет": Хаматова впервые рассказала о трудном удочерении
Фото в статье: кадры из трейлера фильма "Годзилла против Конга"

Культура и ТВ

О чем фильм "Годзилла против Конга", возглавивший российский прокат
Политика
"Идет зачистка оппозиции перед выборами в Госдуму": Удальцов обратился к россиянам
Пора признать ДНР и ЛНР: Зюганов сделал громкое заявление
"По предложению Путина": Венедиктов рассказал о дальнейшей судьбе Собянина
"Агрессивный" Путин: политолог назвал главную интригу послания президента
Общество
Власти взялись за Дудя из-за Навального? ЛБИ требует проверок, Милонов просит "показать документы"
Новость о дефиците сахара заставила Гудкова вспомнить советский анекдот
Дело Эдварда Била: как хайпожору, отправившему женщину в кому, удалось избежать ареста?
Cидевший в тюрьме актер Долинский заявил, что маньяк Мохов "никому ничего не должен"
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Прежде всего хотелось бы узнать, а что за Коля приходил в больницу к Маргарите Юдиной. И за него же, как за подчиненного, по телефону извинялся «от всего личного состава» полковник Сергей Музыка. Ну а Коля извинения приносил с грацией беременного носорога и мямлил что-то про запотевшее забрало. Про которое даже песню сочинили

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вся надежда на иммунитет – переболевшие агрессивным путинизмом в острой форме его, как видим, тоже получают и даже начинают что-то понимать. Но ведь им болеют те же два миллиона, а остальным просто плевать на все. Это тоже лечится, конечно, но катастрофой такого масштаба, что поневоле задумаешься – стоит ли исцеляться такой ценой

Культура и ТВ
Валерий Комиссаров бьётся об фонтан, что "Дом-2" без него не выживет
"Мне кричали, что она умрет": Хаматова впервые рассказала о трудном удочерении
О чем фильм "Годзилла против Конга", возглавивший российский прокат
"У нас не было никакого выбора": "Артдокфест" Манского в Москве под бомбами цензуры
Шоу-бизнес
Не мажорка: дочь богатейшего ресторатора Аркадия Новикова скромно отметила 30-летие
Лорак засветила обручальное кольцо, а Милохин зазвездился: как прошла премия "Прорыв года"
65-летняя Долина поразила роскошными фото после похудения на 21 кг
Как изменилась 61-летняя Анка-пулеметчица: дочь звезды показала фото

Здоровье
Ученые: письмо от руки помогает детям укреплять память
Множество случаев БАС имеют похожие генетические мутации
Победившие ожирение люди теряют восприимчивость к рекламе пищи
Каждого третьего с ковидом после выписки снова госпитализируют
Туризм
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Названа стоимость тура в тайгу, как у Путина с Шойгу
Назло вирусу – улететь на Кипр. Какие страны уже ждут российских отпускников?
Авто
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Свежий номер
Фото: Юрий Рост
Фото с историей. Леонида Филатова, Марину Неелову и Галину Волчек сняли в полный Рост
Фото в статье: агентство «Москва»
Ростовщики не хуже Очеретной: "Новые люди" зарабатывают, как члены "Единой России"
Фото: Global Look Press
Кабаева зарабатывает почти 1 млн рублей в день в холдинге друга Путина
Главное здание с вертолетной площадкой // фото в статье: «Экологическая вахта по Северному Кавказу», Global Look Press
Путину накрыли "Лунную поляну": персональный курорт обошёлся России примерно в 50 млрд
Фото: Global Look Press
Мамы Воробьева, Мантурова, Володина: как они стали богатейшими пенсионерками России
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Алиса Казьмина // Фото в статье: соцсети
Экс-жена Аршавина – жертва своего приворота: Ясновидящая раскрыла причину бед Казьминой
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
"Не буду позориться даже за звание!": Лоза отказался участвовать в "Маске"
"Томет" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Томет" заработал в штатном режиме
Обещанного полгода ждут
Фото: depositphotos
Пензенским первоклашкам подарили бесплатные секции
Ереван // фото: Global Look Press
100 лет в обед. Взятие Еревана и Белая армия в изгнании
Фото: соцсети
Нефтяники помогают народам Севера: в Красноярске обсудили проблемы эвенков
^