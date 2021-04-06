Шейнин ответил раскритиковавшему "Первый канал" Охлобыстину цитатой Путина

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что программы телеканала под руководством Константина Эрнста вредят воспитанию нации.

В своем недавнем интервью актер Иван Охлобыстин, широко известный зрителям по сериалу «Интерны», нелицеприятно высказался в адрес федеральных телеканалов. Особенно досталось «Первому».

Охлобыстин, в частности, признался, что практически не смотрит телевизор, а многие телеканалы и вовсе закрыл бы.

– А что там смотреть? – недоумевает Иван. – Иногда включаю ТНТ, когда там меня показывают. В данном случае не полюбоваться, а проверить – не опозорился ли? «Первый канал» стесняюсь смотреть, второй («Россия 1». – Прим. Sobesednik.ru) – тоже.

Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть «Первый канал».

Иван Охлобыстин//фото: Global Look Press

Sobesednik.ru спросил у Артема Шейнина, который каждый день в прямом эфире ведет общественно-политическое ток-шоу «Время покажет», что он думает о скандальном высказывании Охлобыстина.

Телеведущий, который известен острой реакцией на подобные темы, ответил коротко, точь-в-точь так, как совсем недавно президент России отреагировал на слова лидера США Джо Байдена, заявившего, что считает Владимира Путина убийцей:

– Желаю Охлобыстину физического и психического здоровья! – отрезал Шейнин.