"Ургант заставил": Шейнин объяснил, почему решил вернуться во "Время покажет"

В течение недели ток-шоу на «Первом» вели Михаил Старшинов и Екатерина Стриженова.

Исчезновение любимых ведущих программы «Время покажет» – Артема Шейнина и Анатолия Кузичева, не на шутку взволновало телезрителей, которые раскритиковали их сменщика – депутата Госдумы Михаила Старшинова. Некоторые поклонники программы даже пригрозили «Первому каналу» бойкотом из-за того, что Шейнина и Кузичева «уволили» так внезапно.

Однако 5 ноября Артем Шейнин, которого несколько дней не было в эфире программы «Время покажет», со словами «Ни фига себе!» вернулся на экран.

Иван Ургант и Артем Шейнин // фото: скриншот "Первого канала"

– Меня на этой неделе не должно было быть, – заявил Шейнин, – но у нас на канале есть Иван Андреевич Ургант. И мне передали, что вчера он сказал (в программе «Вечерний Ургант». – Прим. Sobesednik.ru): кто станет президентом США, будет решаться в программе «Время покажет». И я думаю: «Ни фига себе! А я чё? Я что, в стороне останусь?» Пришлось сегодня выйти на работу.

Шутки шутками, а корреспондент Sobesednik.ru решил узнать, почему все-таки Шейнин и Кузичев неожиданно пропали из «Время покажет».

Артема Шейнина наш звонок застал как раз в тот момент, когда он переступал порог студии «Время покажет», чтобы порадовать зрителей своим возвращением в эфир.

«Не дождетесь!» – воскликнул Шейнин в ответ на наш вопрос о причинах отстранения от эфира.

Анатолий Кузичев в свою очередь объяснил Sobesednk.ru смену ведущих тем, что «идет эксперимент».

Анатолий Кузичев // фото: скриншот "Первого канала"

Какой именно это эксперимент, Кузичев не стал распространяться. Но судя по всему, «Первый канал» находится в процессе поиска нового формата программы «Время покажет», для чего и пробует в эфире новые лица. Поэтому поклонникам передачи Шейнина и Кузичева стоит быть готовыми к любым сюрпризам.