"Чикатило", Стоянов-вампир, Майков-мент: 3 главных сериала марта

В первом месяце весны телеканалы и онлайн-кинотеатры порадуют зрителей новинками. Sobesednik.ru собрал самые заметные.

«Девушки с Макаровым» (с 9 марта, ТНТ)

На ТНТ сдержали свое обещание — делать комедийные шоу и сериалы после закрытия «Дома-2» и сосредоточились на этом контенте. В марте на канале выходит очередной комедийный сериал «Девушки с Макаровым» о буднях отдела полиции в неблагополучном Бутово.

Опытному полицейскому Макарову (Павел Майков) придется поработать рука об руку с новыми молоденькими сотрудницами. Это уже второй сериал на ТНТ с Майковым. Сейчас на канале заканчивается сериал «Отпуск», где актер, звезда «Бригады», также исполнил главную роль.

«Вампиры средней полосы» (с 18 марта, Start)

Детективно-комедийный фантастический сериал о жизни клана вампиров в славном городе Смоленске. Обычные смоленские вампиры живут тихо-мирно и даже умудряются не убивать людей, но страшная находка в лесу меняет их размеренную и спокойную жизнь.

Увы, наши не первопроходцы в этом жанре. В 2019 году в США вышел сериал «Чем мы заняты в тени» о жизни современных кровососов, действительно смешной, с хорошими рейтингами. Если лень смотреть американский сериал, можно посмотреть фильм Тайка Вайтити и Джемейна Клемента «Чем мы занимаемся в тени», из которого он вырос.

Интересно, что роль главы клана смоленских вампиров должен был исполнить Михаил Ефремов, но в связи с реальным сроком заключения после смертельного ДТП его заменили Юрием Стояновым.

«Чикатило. Явление зверя» (с 18 марта, Okko)

Сериал о жизни самого жесткого маньяка СССР, срежиссированный Сариком Андреасяном. История еще более известная, чем сюжет про ангарского маньяка, в главной роли – Константин Лавроненко.

Самая главная загадка – имя актера, сыгравшего роль серийного убийцы. Его создатели сериала держат в секрете вплоть до премьеры.

На самом деле это не первый сериал о Чикатило, в 2016 году вышел «Консультант» с Кириллом Кяро и Светланой Ивановой о поисках маньяка в маленьком провинциальном городке Советского Союза. Очевидно, что прототипом изверга тоже стал Чикатило.