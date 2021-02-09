Адвокат заявил об угрозе перевода Михаила Ефремова в колонию к убийцам

Уголовное дело против трех свидетелей по делу Михаила Ефремова может обернуться новым сроком и для самого артиста.

После приговора Ефремову в отношении трёх свидетелей со стороны его защиты было возбуждено уголовное дело. Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян, которые утверждали, что за рулем джипа во время смертельного ДТП был не артист, а другой человек, теперь проходят по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).

На днях Михаила Ефремова этапировали из колонии Белгородской области в Москву для очной ставки с обвиняемыми.

– Это ухудшит его здоровье, – считает адвокат Леонид Ольшанский. – Этап – это всегда физически тяжело, в пути обстановка всегда хуже, чем в самой колонии. Это связано с мерами безопасности. Но не забывайте, что один день в СИЗО – это полтора дня в колонии общего режима, то есть сидеть в тюрьме с точки зрения срока выгодно.

В Москве Ефремов должен дать свои показания и, по информации СМИ, он готов сотрудничать со следствием. В рамках дела может всплыть вопрос об организации доноса, ведь кому-то была выгодна ложная информация. Не навредит ли Ефремову уголовное дело в отношении его «лжесвидетелей»?

– Если будет доказано, что лжепоказания организовал не Пашаев, а сам Ефремов, то артисту добавят статью (тоже ст. 307 УК РФ), – поясняет Ольшанский.

И если по второму приговору Ефремову прибавят хоть месяц, то судья вправе назначить ему уже колонию строгого режима (сейчас Ефремов сидит в ИК-4 общего режим для впервые осужденных. – Прим. Sobesednik.ru), – уточняет адвокат.

Ольшанский объясняет, что вопрос организации лжепоказаний очень скользкий, трудный, и считает: дело может ограничиться только уголовкой в отношении самих лжесвидетелей.

Эльман Пашаев // Фото: Павел Зубов, Собеседник

Однако если следствие пойдет дальше — не стоит забывать, что процесс публичный, показательный, то не исключен конфликт Михаила Ефремова и Эльмана Пашаева. Экс-защитнику артиста вряд ли захочется сидеть в тюрьме, он и так уже отстранен от адвокатской деятельности на год.

– Пашаев может выбрать «козлячью» линию и говорить «Ничего не знаю, действовал в интересах клиента и просто передал деньги от семьи, коллег», переведет стрелки, и тогда у Ефремова будут проблемы, – отмечает Леонид Ольшанский.