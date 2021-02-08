Ефремов доставлен в Москву, он проходит свидетелем по делу о ложных показаниях

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП, доставлен из белгородской колонии в столицу.

Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости». Оба агентства ссылаются на источники. По их данным, в настоящее время артист находится в СИЗО-5 («Водник»).

В конце прошлой недели стало известно, что Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями его защиты на судебном процессе. Отмечалось, что артист проходит по делу как свидетель.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в ближайшее время защита Ефремова направит в суд кассационные жалобы на приговор актеру.

Напомним, в сентябре Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. В октябре срок наказания сократили.