Юрий Стоянов назвал виновного в суровом приговоре Ефремову: видео

По мнению друга Михаила Ефремова, актера подвела излишняя доверчивость. Свое мнение о том, кто виноват, что Ефремов оказался за решеткой так надолго, Юрий Стоянов озвучил в интервью Sobesednik.ru.

– В сериале «Вампиры средней полосы», который скоро выйдет на экраны, вы исполнили роль, которую начал, но не смог сыграть до конца из-за приговора Ефремов. Михаилу дали реальное наказание. Как вы думаете, почему Ефремову никто не смог помочь? Такое ощущение, что его окружение находилось в раздрае, и его друзья, близкие, да и он сам так и не смогли собраться.

– Это очень сложный вопрос. Мне трудно говорить, потому что Миша – мой товарищ, я знаю ему цену как первоклассному, выдающемуся артисту...

– И все-таки?

– С моей точки зрения, огромная проблема в адвокате (первом адвокате Ефремова – Эльмане Пашаеве. – Ред.). Эти проблемы очевидны. А Миша... Ну что, он опытный преступник? У него большой опыт общения с адвокатами? Вероятно, подвело излишнее доверие.

Когда в тяжелую минуту кто-то оказывает на тебя огромное влияние и у тебя мозг отказывает, ты веришь. Работает не ум, а надежда. Сейчас мы удивляемся, как можно было верить тому, что нес этот человек. А вот можно!

Когда такая беда, когда ты живешь только надеждой и когда тебе говорят, что дают, допустим (я гипотетически говорю), стопроцентную гарантию, что ты не сядешь, только ты должен делать все, что говорит адвокат... не знаю, не повелся бы и я тоже.