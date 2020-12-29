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"Голубые огоньки": будут все звезды и даже звери, кроме бунтаря Меладзе

Культура и ТВ
05:06, 29 декабря 2020
«Собеседник» №50-2020

"Голубые огоньки": будут все звезды и даже звери, кроме бунтаря Меладзе
Долина, Панайотов и Цискаридзе перевели на съемках 110 км серпантина // фото в статье: «Первый канал», «Россия 1», НТВ
Долина, Панайотов и Цискаридзе перевели на съемках 110 км серпантина // фото в статье: «Первый канал», «Россия 1», НТВ

Попытка Валерия Меладзе устроить массовый бойкот «Голубых огоньков» в знак протеста против коронавирусного запрета давать концерты окончилась для певца полным фиаско. Коллеги не поддержали призыв артиста проигнорировать съемки новогодних шоу и явились на запись в полном составе. Одного Меладзе не будет – впервые в его карьере.

Кстати

Художник по реквизиту «Голубого огонька» Виталий Величко признался, что самая большая статья расходов новогодних шоу – это серпантин (110 км), бенгальские огни (90 кг) и блестки (750 кг). Во сколько точно обходится эта показуха, он не уточнил, но оплачиваем ее мы с вами (холдинг ВГТРК на 100% принадлежит государству), хотя далеко не все зрители согласны с целесообразностью таких расходов и вообще с необходимостью «Огоньков» в их нынешнем виде.

В свете изменений состава учредителей «Первого канала» из-за убытков (на днях Владимир Путин решил снизить долю государства с 51 до 34%, новым владельцем «главной кнопки» может стать банк ВТБ) приватизация в 2021 году может ждать и ВГТРК, доходы которой в последние годы также демонстрируют негативную тенденцию.

Винокур в маске, Якубович с быком

Винокур в маске

Заправлять в новогоднем эфире на «Первом канале» будут его главные лица: Иван Ургант, Дмитрий Борисов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева и др. Леонид Якубович тоже появится на экране, да не один, а с бычком – символом наступающего года. Парень на съемках праздничного выпуска «Поля чудес» задремал часика на три, а когда очнулся – сам Леонид Аркадьич напоил его молоком. Это, наверное, первый случай за 30-летнюю историю программы, когда плюшками и консервацией кормили не ведущего, а наоборот.

Многочисленные стоны зрителей и самих артистов (в частности, продюсера Виктора Дробыша), чтобы по «ящику» 31 декабря перестали показывать одно и то же и одних и тех же, были руководством «Первого» услышаны, и вот вам первая неожиданность: к группе ведущих в этом году присоединилась Жанна Бадоева. Если вы еще не смотрели ее программу «Жизнь других», самое время познакомиться с ведущей и последить за шоу Бадоевой о путешествиях – в свете новых реалий пересекать границы самим, видимо, придется еще не скоро.

В остальном набор звезд стабильно дежурный (Михайлов, Гагарина, Киркоров и дальше по списку «Огоньков» любого предыдущего года). Пресный набор попытаются разнообразить антуражем наряженного павильона, новогодней Москвы и репертуарчиком – тоже, впрочем, из прошлого века. Так, Максим Аверин и Любовь Успенская устроят танцы на крышке рояля в стиле «Великого Гэтсби», Алёна Свиридова в образе Натальи Варлей исполнит «Песенку о медведях», Александр Олешко споет «Потолок ледяной» Эдуарда Хиля, Валерия Ланская – «Пять минут» Людмилы Гурченко.

Но далеко не все номера «Новогодней ночи» на «Первом» пропахли нафталином. Ария мистера Икс в исполнении Владимира Винокура, например, смотрится сегодня крайне актуально благодаря строчке «Всегда быть в маске – судьба моя» и соответствующему защитному средству на лице артиста. А молодой уральский певец Даниил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, – дань моде без всяких оговорок.

У Niletto антитела. Или иммунитет

Стасу Костюшкину устроили взрыв мозга

Пригласить популярных у молодежи артистов в этом году решился даже самый консервативный «Голубой огонек» – на канале «Россия 1»: наравне с Губерниевым, Степаненко и Кадышевой героями новогодней ночи станут Егор Крид, Zivert, группа Dabro, Артем Качер, девичий дуэт «2Маши». Ну и хватит на этом «революций», решил госхолдинг и поставил ведущими «Новогоднего парада звезд» (до обращения президента) Андрея Малахова и Николая Баскова.

Будут, кроме песен да шуток, и всегдашние околополитические куплеты от Юрия Стоянова, и уроки молодого отца от Евгения Петросяна.

Отцовство Петросяна позволило немного освежить «Огонек»

Фишка этого года – «оживший» праздничный стол: салатом «Оливье» станет Юрий Аскаров, сочным цитрусом – Сергей Рост. В роли бутылки шампанского – Стас Костюшкин. Для него реквизиторы разработали особую конструкцию электрохлопушки, которая выстреливала прямо из головы артиста. Кто знает, до чего бы еще дошла фантазия сценаристов шоу, но тут они вспомнили про восточный календарь и привели на площадку теленка по кличке Антон. Тот ли это бычок, который спал и пил у Якубовича, неизвестно.

В общем, будут все и даже больше. Те, кто не смог или не захотел прийти, все равно появятся на «России 1» – в виде фанерных фигур Аллы Пугачевой, Максима Галкина (тут убежавший с «Первого канала» Малахов явно готовит какую-то провокацию) и Сергея Шнурова.

После боя курантов на «России 1» начнется «Новогодний голубой огонек», но не стоит и пытаться найти 5 отличий от того, что было до Путина или показывают на других каналах. Нынешний «Голубой огонек» если и станет особенным, то только для звезд.

– В этот раз мы, артисты, отдаемся гораздо больше, – призналась Лолита, оставшаяся, как и все ее коллеги, без работы в пандемию. – Не просто так, мол, «ну, это так, ребят, съемка, нас все равно не заметят, потому что люди будут есть «Оливье», они давно не виделись». Тут уже весь год все друг друга видели. Я надеюсь, что «Огонек» создаст настроение и люди поймут, что обязательно за каким-нибудь хмурым утром приходит очень светлый день.

Селедка под шубой запоет на НТВ

Наиболее креативно к музыкальному маскараду на Новый год подошел канал НТВ, решивший преподнести «Огонек» в форме шоу «Маска». Причудливые костюмы наденут участники первого сезона и члены жюри: Стас Костюшкин (Мороженое), Лариса Долина (Олень), Алексей Глызин (Слон), Лена Катина (Паук), Оксана Федорова (Робот), Влад Топалов (Панда) и др. Но будет и несколько сюрпризов: зрителям предстоит угадать, кто скрывается под новыми масками Щелкунчика, Пряника, Кошки, Селедки под шубой, Шампанского, Короля и Королевы, Снеговика, Снежинки, Мишки на Севере и Подарка.

Влад Топалов (Панда) и Регина Тодоренко на НТВ

А что еще?

Уставшим от попсы зрителям телеканал «Культура» предложит провести ночь в интеллигентной компании: в проекте «Романтика романса» до и после боя курантов выступят Леонид Серебренников, Александр Малинин, Дмитрий Харатьян, Нани Брегвадзе, Максим Дунаевский и др.

А на СТС страну повеселят 7 гномов и лохматый Дед Мороз с черной бородой, в трениках и майке. «Какой год, такой и Дед Мороз», – объясняют замысел участники шоу «Уральские пельмени». Их новогоднее пожелание зрителям звучит так: «Выпьем за то, чтобы санитайзеры делали сразу для приема внутрь, самоизоляция была только в туалете, а положительные результаты – разве что в тестах на беременность».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №50-2020 под заголовком «"Голубые огоньки": будут все звезды и даже звери, кроме бунтаря Меладзе».

Тема: Максим Галкин Костюшкин

Теги: #Новый год #Первый канал #НТВ #Иван Ургант #Алла Пугачева #Меладзе #Якубович #Евгений Петросян #Басков #Тодоренко #Губерниев #Винокур #Нагиев #Топалов

Рубрика: Культура и ТВ

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