Телеведущая Жанна Бадоева раскритиковала власти Италии за жесткий карантин

44-летняя телеведущая проекта «Жизнь других» рассказала о том, как они с семьей живут в Италии во время эпидемии коронавируса. Прямо со съемок Жанна вернулась домой в Падую и застала город практически пустым.

– Мы все сидим на карантине, есть люди, которые ведут себя спокойно, а есть те, которые паникуют, – пояснила телеведущая интервью писательнице Елене Афанасьевой. – Очередей в магазинах нет, туда можно ходить только по одному, каждый день нам в почтовые ящики раскладывают одноразовые маски, чтобы все их носили. Люди очень серьезно относятся к этой ситуации. Все общаются по телефону, а походы по магазинам и прогулки с собаками для нас теперь превратились в праздник.

Супруг Бадоевой Василий считает, что основная причина тяжелой ситуации в городе в том, что тут было много туристов, а еще потому, что в стране очень много пожилых людей. Но все это – лишь предположения. Жанна в свою очередь пояснила, что итальянцы обожают обниматься и целоваться, в Риме, например, в объятия друг друга, не стесняясь, заключают прямо на улицах.

«Доцеловались!» – с улыбкой добавила телеведущая.

Бадоева рассказала, что пожилые итальянские женщины очень моложавы: они ходят на свидания в 60 лет, посещают концерты, бары, сохраняют юношескую игривость и легкость и не превращаются в «теток». Возможно, такая активная жизненная позиция – еще одна причина вспышки вируса в этой стране.

Штрафы за несанкционированные прогулки в Италии огромны, и у Бадоевой есть друзья, которые такие штрафы заплатили. Но несмотря на карантин, Жанна пытается получить разрешение на съемки в безлюдной Венеции. Правда, пока ей это не удается.

– На самом деле мы всегда работали на удаленке, наши сценаристы и продюсеры живут в разных странах, поэтому мы не прекратили работать. У нас есть шесть записанных готовых программ, поэтому зрители скорее всего не заметят перерыва.

Бадоева рассказала, что искренне надеется на скорое завершение эпидемии и возвращение к привычному ритму жизни, но карантинные меры, предпринятые итальянским правительством, ей кажутся чрезмерно жесткими.

– Когда в Италии все это (эпидемия. – Авт.) начиналось, никто не мог поверить в серьезность происходящего, но у нас сейчас слишком жесткий режим, очень жесткий...