Заменившая Колтового Анна Казючиц расплакалась на съемках "ДНК"

Новая ведущая шоу «ДНК» рассказала Sobesednik.ru, как ей работается на месте погибшего Александра Колтового.

В начале ноября в результате авиакатастрофы погиб ведущий программы «ДНК» на НТВ Александр Колтовой. На протяжении месяца проект шел в записи еще с его участием. Сейчас идет повтор отдельных программ с Колтовым. Но параллельно 14 декабря в эфир также начали выходить выпуски с новой ведущей – актрисой Анной Казючиц.

О том, как она получила предложение продолжить дело Колтового, а также о своей жизни за кадром Анна рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Предложение вести программу «ДНК» получила неожиданно, – призналась нам 37-летняя Анна Казючиц. – Мне позвонили продюсеры проекта, и я подумала, что это очередное предложение прийти на программу в качестве эксперта. Но оказалось, что меня пригласили принять участие в кастинге на роль ведущей. Дальше все было, как во сне. Я очнулась, когда уже прошли два съемочных дня. Осознала, что стала ведущей программы «ДНК», когда уже записали несколько программ.

– Вы уже столкнулись с какими-то сложностями?

– Работа на телевидении, конечно, во многом отличается от театра и кино. Фильмы и сериалы собираются по частям: сцена за сценой, которые чаще всего не длиннее 5-6 минут. На программе же я нахожусь в кадре 3 часа! Прошло какое-то время перед тем, как я окончательно адаптировалась. Думаю, узнала еще не все тонкости ремесла ведущей, еще много интересного ждет меня впереди.

– Какие профессиональные качества Александра Колтового вы бы отметили?

– Его безграничное терпение по отношению к героям, он очень тактично с ними разговаривал. Мне вообще нравилось приходить на эту программу в качестве эксперта, потому что меня трогали до глубины души истории героев.

Иногда программу смотрела по телевизору. Многих участников «ДНК» невозможно слушать без слез. К тому же я достаточно сентиментальный человек.

Однажды не смогла сдержаться на съемках. История была настолько душераздирающей, что я расплакалась.

Анна Казючиц – успешная актриса и телеведущая. А за кадром она заботливая мама двоих сыновей: 17-летнего Ильи и 4-летнего Даниила. Мужем артистки является известный режиссер Егор Грамматиков.

– Сейчас довольно плотно идут записи эфиров, и это занимает достаточно много времени, - признается Анна. – Безусловно, время на семью сократилось. Но все равно есть раннее утро, поздний вечер, ночь – все это время отдано семье.

В шоу "Звезды сошлись", которое Колтовой вел с Кудрявцевой, его пока никто не заменил//фото: Instagram

– Ваш старший сын уже попробовал себя в качестве актера в 2014 году. Ему понравилось?

– Это тот случай, когда сила кино не смогла завладеть человеком. Он хочет быть доктором, будет поступать в медицинский институт. Мне кажется, это прекрасный выбор.

– Сейчас идет вторая волна коронавируса. Пандемия как-то коснулась вашей семьи?

– Мы осенью переболели простудой, а у меня был еще и бронхит. К счастью, это был не коронавирус.

Я очень боялась заболеть ковидом – нюхала кофе, пытаясь понять, есть ли у меня обоняние.

Мы всей семьей стараемся оградить себя от возможности заразиться – используем средства защиты, но без фанатизма. Живем обычной жизнью – ребенок ходит в детский сад, с отцом в магазин.

– Открыли для себя новые занятия на самоизоляции?

– В первую волну коронавируса я открыла дома свой личный маленький фитнес-зал. Благодаря этому у меня теперь есть определенный комплекс упражнений, которые я регулярно делаю дома. Оказалось, гантелей достаточно для того, чтобы держать себя в форме.

Анна Казючиц // фото: Личный архив

– Уже знаете, как будете отмечать Новый год?

– Самая главная традиция моей семьи на Новый год – отмечать его дома вместе. И в этот раз все будет неизменно.

– Расскажите о самом необычном подарке, который вы получали на Новый год.

– Рождение сына. Я родила Даниила 26 декабря, а домой нас выписали 30-го.

Хорошо помню, как наряжала елку, а рядом на полу в детской переноске дрых совсем маленький Даня, и я не могла от него отвести глаз.

Вот такой новогодний подарок, которому скоро уже будет 5 лет!