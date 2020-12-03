Звезда сериалов: погибшему Александру Колтовому на НТВ нашли замену

Около месяца тому назад в авиакатастрофе в Подмосковье трагически погиб известный российский телеведущий Александр Колтовой. Коллеги, друзья и знакомые журналиста за это время успели неоднократно высказаться о том, насколько серьезной потерей для отечественного телевидения в целом и телеканала НТВ в частности стала гибель Колтового. Как сообщает «СтарХит», накануне стало известно, что продюсеры шоу «ДНК», ведущим которого был журналист, уже определились с его заменой. Теперь вести программу будет звезда популярных сериалов.

Примечательно, что еще совсем недавно зрители высказывали свое недовольство из-за поведения Леры Кудрявцевой, которая в последнее время была партнершей Колтового по шоу «Секрет на миллион». Эфир, который артистка провела самостоятельно, показался многим циничным лишь потому, что она за всю передачу ни разу не упомянула погибшего коллегу. Не исключено, что от поклонников в будущем может достаться и менеджменту телеканала НТВ. Ведь руководство канала менее чем за месяц после гибели Александра нашло ему замену и утвердило новую ведущую для программы «ДНК». Ей станет актриса Анна Казючиц, хорошо знакомая широкой публике по ролям в таких популярных сериалах как «Дурная кровь», «Домработница», «Коварные игры» и другие.

Сама 37-летняя артистка хорошо знакома с шоу, о чем не забыла упомянуть.

«С программой я уже не первый год знакома, поскольку даже принимала в ней участие как эксперт. Она мне всегда импонировала. Ведь НТВ и ДНК помогают героям найти тех, кого они давно ищут или узнать что-то важное о своей семье, убедиться в чем-либо и расставить точки над «и». Для меня это всегда было очень интересным, поэтому для меня большая часть продолжить дело Александра Колтового и стать ведущей программы. Постараюсь внести свой, пусть и небольшой, вклад в решение проблем, волнующих людей годами», – отметила она.