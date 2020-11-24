В Сети обратили внимание на странное поведение Леры Кудрявцевой в эфире после смерти Колтового

Известный российский телеведущий Александр Колтовой трагических погиб в результате крушения легкомоторного самолета 7 ноября 2020 года. С тех пор активно обсуждается не только персона ведущего, но и обстоятельства аварии, унесшей жизни его и его пассажирки, а также слухи о возможных отношениях Колтового с замужней Натальей Климовой. Кто-то взывает к разуму и предлагает не копаться в грязном белье уважаемого человека, которого больше нет, другие же продолжают выискивать странные подробности в последних днях его жизни.

Примечательно, что накануне гибели Колтовой участвовал в записи нового выпуска программы «Звезды сошлись», который вышел в эфир уже после его смерти. «Главное – не сдаваться, тогда успех не заставит себя ждать», – такими были его последние слова в эфире крупного федерального телеканала. А уже на этой неделе в эфир НТВ вышел выпуск шоу «Звезды сошлись», в котором Колтового нет, вести программу в одиночку пришлось его напарнице по площадке и соведущей Лере Кудрявцевой. Как бы там ни было, но и этот выпуск передачи многие восприняли как знаковый по целому ряду причин.

Так, многие зрители сразу же обратили внимание на тот факт, что в эфире не прозвучало ни единой реплики о погибшем телеведущем в исполнении Кудрявцевой. Общественность после этого даже подняла волну негодования. А на YouTube-канале в комментариях под опубликованным выпуском многие до сих пор обсуждают странное поведение телеведущей.

«Кудрявцева могла бы сказать что-то в память об Александре в самом начале. Могла бы, но не стала», «Какая бессердечность. Могла бы и почтить его память», «А это нормально, что Кудрявцева даже не вспомнила про Колтового?», «Ведет шоу так, словно всегда работала одна», «Какое безразличие», – пишут возмущенные зрители.

Между тем в первые дни после трагедии Лера Кудрявцева не забывала периодически высказываться о погибшем коллеге. Более того, практически сразу же, как только в СМИ попала информация о крушении самолета с Колтовым, Кудрявцева рассказывала журналистам, что находится в шоковом состоянии.