Елена Валюшкина: Марк Захаров с нежностью относился к артистам

Актриса Елена Валюшкина, которая сыграла главную роль в фильме Марка Захарова «Формула любви», в разговоре с Sobesednik.ru вспоминает режиссера, которого не стало 28 сентября:

— Я счастлива, что в моей жизни был фильм «Формула любви» и режиссер Марк Захаров. Мы были на одной волне, с полуслова его понимала. На эту картину, я считаю, были набраны лучшие силы российского кинематографа.

Марк Анатольевич очень уважительно, с большой любовью, с трепетом и нежностью относился к артистам. Помню, как на съемках меня в глаз укусил комар. Глаз сильно опух. Захаров посадил меня на лужайке на пенёк и начал совершать какие-то пассы руками. Считал себя энергетически мощным человеком, полагая, что сможет убрать эту опухоль.

Был момент, что во время съемок наш Калиостро Нодар Мгалоблишвили сломал ногу. Он выпрыгнул в окно к девушке. Мы все устроили ему бойкот, не разговаривали с ним, потому что съемочный график из-за него изменился. Но Захаров заступился за Нодара, говорил нам: «Хватит устраивать тут пионерский лагерь. Человек и так переживает, а вы его гнобите!»

После такого фильма, как «Формула любви», только в космос можно улететь. Это такая высокая планка! У Захарова были великолепные чувство юмора и самоирония, думаю, он и актеров и учеников подбирал именно по этим качествам. Слава богу, что у Марка Анатольевича очень много учеников.

Когда я начала сниматься в фильме «Горько!», долго не могла понять: кого же мне напоминает режиссер Жора Крыжовников. И вдруг поняла, что он своим талантом, юмором, манерой работать с актерами безумно похож на Марка Захарова! Потом я узнала, что он — ученик Марка Анатольевича! Режиссер Захаров настолько ярок, индивидуален, он прорастал в своих учениках.

Лет десять назад Александр Калягин на Масленицу собирал артистов в Союзе театральных деятелей на блинную вечеринку. И там был Захаров. Я подошла к нему: «Марк Анатольевич, здравствуйте!» И вижу, что он меня не узнает. Извинился, говорит: «Прошу прощения. Но чувствую, что-то родное и близкое, а что именно — не помню». Когда я напомнила про Марию Ивановну из «Формулы любви», он воскликнул: «Как же хорошо мы с вами сохранились!»